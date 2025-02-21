Пистолет G 160 Q
Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения ступени давления и включенного режима подачи чистящего средства.
Режим, задаваемый поворотом струйной трубки Vario Power (SOFT, MEDIUM, HARD или нанесение чистящего средства), передается непосредственно на дисплей пистолета, благодаря чему пользователь всегда знает, какую функцию выполняет аппарат в текущий момент времени. Информация, хорошо считываемая при любых погодных условиях, обеспечивает полный контроль и исключает повреждение очищаемых объектов. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control
- Для быстрой замены струйных трубок
Легко читающаяся информация на дисплее (давление и чистящие средства)
- Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
- Удобное применение чистящего средства
Предохранитель
- Блокировка от случайного нажатия
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,52
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,656
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|552 x 43 x 222
Видео