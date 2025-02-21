Режим, задаваемый поворотом струйной трубки Vario Power (SOFT, MEDIUM, HARD или нанесение чистящего средства), передается непосредственно на дисплей пистолета, благодаря чему пользователь всегда знает, какую функцию выполняет аппарат в текущий момент времени. Информация, хорошо считываемая при любых погодных условиях, обеспечивает полный контроль и исключает повреждение очищаемых объектов. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.