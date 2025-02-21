Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Прочное, долговечное и нечувствительное к загрязнению. Обеспечивает удобное переключение между точечной (0°) и веерной (25°) струями высокого давления и веерной (40°) струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.