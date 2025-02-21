Удлинительный комплект WV Evolution
С помощью телескопического удлинительного комплекта для стеклоочистителя или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.
Теперь вы можете мыть высокие окна, застекленные крыши и другие труднодоступные гладкие поверхности удобно и не забираясь на лестницы или стремянки. Такое стало возможным благодаря телескопическому удлинительному комплекту для стеклоочистителя или аккумуляторного вибрационного очистителя. Комплект состоит из двух удлинительных трубок, приемного приспособления с шарниром для стеклоочистителя и моющей насадки с микроволоконной салфеткой. Комплект обеспечивает увеличение высоты до 2-х дополнительных метров, так что без усилий можно очистить гостиные, ванные комнаты или зимние сады высотой до ок. 4 м - даже если работу выполняют люди небольшого роста.
Особенности и преимущества
Высокие ровные поверхности теперь могут быть вымыты с легкостью
Телескопический удлинитель
Подходит для всех стеклоочистителей и аккумуляторного вибрационного очистителя
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,917
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 250 x 1170
Видео
Области применения
- Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
- Зимние сады
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.