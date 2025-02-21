Cредство для уборки полов FC 7 Cordless

Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: аппарат для влажной уборки пола FC 7 одновременно удаляет любые типичные сухие и влажные загрязнения.

Уборка пылесосом перед влажной уборкой? Теперь в этом нет необходимости: благодаря технологии 4 встречно вращающихся роликовых щеток аккумуляторный аппарат для влажной уборки пола FC 7 Cordless легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Он тщательно очищает полы до самых стен, причем режим Boost позволяет устранять стойкую грязь, а специальный фильтр – собирать даже волосы. При этом достигается значительная экономия времени (до 50 % в сравнении с обычными методами уборки)**, а результат уборки на 20 % превосходит обеспечиваемый обычной шваброй*. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 175 м² твердых напольных покрытий (в т. ч. плиточных). Расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток допускают регулировку (предусмотрены 2 режима уборки), а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.

Особенности и преимущества
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один прием
Экономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении. Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов. 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.
Очень тихая работа
  • Комфортный уровень шума – лишь 59 дБ.
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
  • Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
  • Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
  • ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Простота очистки аппарата
  • Режим самоочистки для быстрой очистки шлангов и роликовых щеток при частоте вращения 400 об/мин.
  • Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
  • Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
  • Оптическая и звуковая сигнализация опустошения бачка для чистой воды и заполнения бачка для грязной воды.
  • Защита от перелива: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Базовая станция
  • Приподнятое положение аппарата на базовой станции для легкого извлечения и просушки роликовых щеток.
  • Практичное размещение принадлежностей на базовой станции.
Спецификации

Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заряда (м²) прим. 175
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Рабочая ширина (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение аккумулятора (В) 25
Емкость аккумулятора (Ач) 2,85
Время работы от 1 заряда (мин) прим. 45
Время заряда аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора литий-ионный
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,3
Масса (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 310 x 230 x 1210

* По результатам проведенных испытаний, аппараты Kärcher для влажной уборки пола обеспечивают значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Аппараты Kärcher для влажной уборки пола позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
  • Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл
  • Базовая станция с функцией очистки
  • Зарядное устройство
  • Щетки

Оснащение

  • Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды
  • Система 2 резервуаров
  • Режим самоочистки
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

