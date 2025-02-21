Уборка пылесосом перед влажной уборкой? Теперь в этом нет необходимости: благодаря технологии 4 встречно вращающихся роликовых щеток аккумуляторный аппарат для влажной уборки пола FC 7 Cordless легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Он тщательно очищает полы до самых стен, причем режим Boost позволяет устранять стойкую грязь, а специальный фильтр – собирать даже волосы. При этом достигается значительная экономия времени (до 50 % в сравнении с обычными методами уборки)**, а результат уборки на 20 % превосходит обеспечиваемый обычной шваброй*. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 175 м² твердых напольных покрытий (в т. ч. плиточных). Расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток допускают регулировку (предусмотрены 2 режима уборки), а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.