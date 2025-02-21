Cредство для уборки полов FC 7 Cordless
Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: аппарат для влажной уборки пола FC 7 одновременно удаляет любые типичные сухие и влажные загрязнения.
Уборка пылесосом перед влажной уборкой? Теперь в этом нет необходимости: благодаря технологии 4 встречно вращающихся роликовых щеток аккумуляторный аппарат для влажной уборки пола FC 7 Cordless легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Он тщательно очищает полы до самых стен, причем режим Boost позволяет устранять стойкую грязь, а специальный фильтр – собирать даже волосы. При этом достигается значительная экономия времени (до 50 % в сравнении с обычными методами уборки)**, а результат уборки на 20 % превосходит обеспечиваемый обычной шваброй*. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 175 м² твердых напольных покрытий (в т. ч. плиточных). Расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток допускают регулировку (предусмотрены 2 режима уборки), а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.
Особенности и преимущества
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один приемЭкономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке швабройСистема с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положенииПрактичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении. Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов. 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.
Очень тихая работа
- Комфортный уровень шума – лишь 59 дБ.
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
- Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
- Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
- Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
- ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Простота очистки аппарата
- Режим самоочистки для быстрой очистки шлангов и роликовых щеток при частоте вращения 400 об/мин.
- Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
- Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
- Оптическая и звуковая сигнализация опустошения бачка для чистой воды и заполнения бачка для грязной воды.
- Защита от перелива: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Базовая станция
- Приподнятое положение аппарата на базовой станции для легкого извлечения и просушки роликовых щеток.
- Практичное размещение принадлежностей на базовой станции.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заряда (м²)
|прим. 175
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Рабочая ширина (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Напряжение аккумулятора (В)
|25
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,85
|Время работы от 1 заряда (мин)
|прим. 45
|Время заряда аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* По результатам проведенных испытаний, аппараты Kärcher для влажной уборки пола обеспечивают значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Аппараты Kärcher для влажной уборки пола позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
- Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл
- Базовая станция с функцией очистки
- Зарядное устройство
- Щетки
Оснащение
- Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды
- Система 2 резервуаров
- Режим самоочистки
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.