Cредство для уборки полов FC 7 Signature Line

Аппарат для влажной уборки пола FC 7 Signature Line со светодиодной подсветкой позволяет мыть полы, не очищая их предварительно пылесосом. В комплектацию входят универсальное чистящее средство (500 мл), средство для чистки камня (30 мл) и дополнительный комплект щеток для каменных полов.

Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый аппарат для влажной уборки пола FC 7 Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов, позволяющая придавать твердым напольным покрытиям безукоризненную чистоту вдвое быстрее, чем при уборке обычными методами**. Благодаря технологии 4 роликовых щеток и 2 режимам уборки в сочетании с функцией Boost этот аппарат без предварительной уборки пылесосом удаляет с пола любые повседневные сухие и влажные загрязнения. При этом светодиодная подсветка позволяет обнаруживать пыль даже в темных местах, а специальный фильтр – эффективно собирать волосы. Кроме того, аппарат укомплектован дополнительными щетками для каменных полов, благодаря чему пригоден для очистки любых напольных покрытий.

Особенности и преимущества
Преимущества серии Signature Line
Преимущества серии Signature Line
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии.
Щеточная головка со встроенными светодиодами
Щеточная головка со встроенными светодиодами
Для освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один прием
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один прием
Экономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
  • Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
  • Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
  • Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
  • Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
  • Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов.
  • 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
  • Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
  • Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • Функция очистки аппарата и его щеток.
  • Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
  • ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
  • Оптическая и звуковая сигнализация опустошения бачка для чистой воды и заполнения бачка для грязной воды.
  • Защита от перелива: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Спецификации

Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заряда (м²) прим. 175
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Рабочая ширина (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение аккумулятора (В) 25
Емкость аккумулятора (Ач) 2,85
Время работы от 1 заряда (мин) прим. 45
Время заряда аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора литий-ионный
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,3
Масса (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 310 x 230 x 1210

* По результатам проведенных испытаний, аппараты Kärcher для влажной уборки пола обеспечивают значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Аппараты Kärcher для влажной уборки пола позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
  • Роликовая щетка для каменных полов: 4 шт.
  • Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 500 мл, Средство для очистки каменных полов RM 537, 30 мл
  • Базовая станция с функцией очистки
  • Зарядное устройство
  • Щетки

Оснащение

  • Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды
  • Система 2 резервуаров
  • Щеточная головка со встроенными светодиодами
  • Режим самоочистки
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

