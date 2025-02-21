Cредство для уборки полов FC 7 Signature Line
Аппарат для влажной уборки пола FC 7 Signature Line со светодиодной подсветкой позволяет мыть полы, не очищая их предварительно пылесосом. В комплектацию входят универсальное чистящее средство (500 мл), средство для чистки камня (30 мл) и дополнительный комплект щеток для каменных полов.
Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый аппарат для влажной уборки пола FC 7 Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов, позволяющая придавать твердым напольным покрытиям безукоризненную чистоту вдвое быстрее, чем при уборке обычными методами**. Благодаря технологии 4 роликовых щеток и 2 режимам уборки в сочетании с функцией Boost этот аппарат без предварительной уборки пылесосом удаляет с пола любые повседневные сухие и влажные загрязнения. При этом светодиодная подсветка позволяет обнаруживать пыль даже в темных местах, а специальный фильтр – эффективно собирать волосы. Кроме того, аппарат укомплектован дополнительными щетками для каменных полов, благодаря чему пригоден для очистки любых напольных покрытий.
Особенности и преимущества
Преимущества серии Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии.
Щеточная головка со встроенными светодиодамиДля освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один приемЭкономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
- Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов.
- 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
- Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
- Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
- Функция очистки аппарата и его щеток.
- Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
- ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
- Оптическая и звуковая сигнализация опустошения бачка для чистой воды и заполнения бачка для грязной воды.
- Защита от перелива: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заряда (м²)
|прим. 175
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Рабочая ширина (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Напряжение аккумулятора (В)
|25
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,85
|Время работы от 1 заряда (мин)
|прим. 45
|Время заряда аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* По результатам проведенных испытаний, аппараты Kärcher для влажной уборки пола обеспечивают значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Аппараты Kärcher для влажной уборки пола позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
- Роликовая щетка для каменных полов: 4 шт.
- Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 500 мл, Средство для очистки каменных полов RM 537, 30 мл
- Базовая станция с функцией очистки
- Зарядное устройство
- Щетки
Оснащение
- Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды
- Система 2 резервуаров
- Щеточная головка со встроенными светодиодами
- Режим самоочистки
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.