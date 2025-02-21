Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый аппарат для влажной уборки пола FC 7 Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов, позволяющая придавать твердым напольным покрытиям безукоризненную чистоту вдвое быстрее, чем при уборке обычными методами**. Благодаря технологии 4 роликовых щеток и 2 режимам уборки в сочетании с функцией Boost этот аппарат без предварительной уборки пылесосом удаляет с пола любые повседневные сухие и влажные загрязнения. При этом светодиодная подсветка позволяет обнаруживать пыль даже в темных местах, а специальный фильтр – эффективно собирать волосы. Кроме того, аппарат укомплектован дополнительными щетками для каменных полов, благодаря чему пригоден для очистки любых напольных покрытий.