Аккумуляторный электровеник KB 5
Для эффективной промежуточной уборки: аккумуляторный электровеник KB 5, занимающий минимум места, мгновенно подготавливаемый к работе и обеспечивающий тщательную очистку пола.
Аккумуляторный электровеник KB 5 – идеальное решение для промежуточной уборки твердых и ковровых напольных покрытий. Легкий и компактный аппарат, оснащенный литий-ионным аккумулятором и универсальной щеткой, эффективно удаляет с пола любой мусор. Благодаря двойному шарниру им можно легко очистить лестницы, участки пола в углах, вдоль стен, под стульями и другой мебелью. При этом аппарат очень удобен в обращении: при проведении уборки не требуется нагибаться, включение и выключение осуществляются автоматически, а контейнер для мусора легко извлекается с боковой стороны.
Особенности и преимущества
Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)Удаляет мусор со всех напольных покрытий. Инновационная подвижная кромка для оптимального подметания. Оптимизированная внутренняя геометрия для оптимального подметания и заполнения контейнера.
Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновьБыстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Двойной шарнир соединения ручки и электровеникаРучка двигается без усилий во всех направлениях. Легко маневрировать. Включая пространство между мебелью и стульями.
Автоматическое включение и выключение
- Легко включать/выключать
- Быстро и интуитивно.
- Нет нужды наклоняться.
Универсальная щетка
- Оптимальное собирание грязи с ковровых и твердых покрытий.
- Собирает волосы.
- Подметает непосредственно близко к краям.
Универсальную щетку просто снять и заменить
- Управляется одной рукой.
- Удобная очистка щетки.
Литий-ионный аккумулятор
- Время работы аккумулятора до 30 минут на твердых покрытиях.
- Без эффекта памяти.
- Всегда готов к использованию.
Хранение с экономией места
- Для легкого хранения даже в самых небольших нишах.
- Беспроводной электровеник можно хранить и использовать в любых местах.
Возможность «парковки»
- Электровеник можно легко оставить при небольших перерывах в работе
Малый вес
- Легко транспортировать и маневрировать
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Рабочая ширина универсальной щетки (мм)
|210
|Объем мусоросборника (мл)
|370
|Напряжение аккумулятора (В)
|3,6
|Время работы аккумулятора на твердых поверхностях (мин)
|30
|Время работы аккумулятора на ковровых покрытиях (мин)
|20
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Параметры электросети (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,8
|Масса с аккумулятором (кг)
|1,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,476
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Зарядное устройство
Оснащение
- Универсальная щетка: съемная
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Лестницы
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.