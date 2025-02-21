Аккумуляторный электровеник KB 5

Для эффективной промежуточной уборки: аккумуляторный электровеник KB 5, занимающий минимум места, мгновенно подготавливаемый к работе и обеспечивающий тщательную очистку пола.

Аккумуляторный электровеник KB 5 – идеальное решение для промежуточной уборки твердых и ковровых напольных покрытий. Легкий и компактный аппарат, оснащенный литий-ионным аккумулятором и универсальной щеткой, эффективно удаляет с пола любой мусор. Благодаря двойному шарниру им можно легко очистить лестницы, участки пола в углах, вдоль стен, под стульями и другой мебелью. При этом аппарат очень удобен в обращении: при проведении уборки не требуется нагибаться, включение и выключение осуществляются автоматически, а контейнер для мусора легко извлекается с боковой стороны.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный электровеник KB 5: Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Удаляет мусор со всех напольных покрытий. Инновационная подвижная кромка для оптимального подметания. Оптимизированная внутренняя геометрия для оптимального подметания и заполнения контейнера.
Аккумуляторный электровеник KB 5: Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновь
Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновь
Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Аккумуляторный электровеник KB 5: Двойной шарнир соединения ручки и электровеника
Двойной шарнир соединения ручки и электровеника
Ручка двигается без усилий во всех направлениях. Легко маневрировать. Включая пространство между мебелью и стульями.
Автоматическое включение и выключение
  • Легко включать/выключать
  • Быстро и интуитивно.
  • Нет нужды наклоняться.
Универсальная щетка
  • Оптимальное собирание грязи с ковровых и твердых покрытий.
  • Собирает волосы.
  • Подметает непосредственно близко к краям.
Универсальную щетку просто снять и заменить
  • Управляется одной рукой.
  • Удобная очистка щетки.
Литий-ионный аккумулятор
  • Время работы аккумулятора до 30 минут на твердых покрытиях.
  • Без эффекта памяти.
  • Всегда готов к использованию.
Хранение с экономией места
  • Для легкого хранения даже в самых небольших нишах.
  • Беспроводной электровеник можно хранить и использовать в любых местах.
Возможность «парковки»
  • Электровеник можно легко оставить при небольших перерывах в работе
Малый вес
  • Легко транспортировать и маневрировать
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Рабочая ширина универсальной щетки (мм) 210
Объем мусоросборника (мл) 370
Напряжение аккумулятора (В) 3,6
Время работы аккумулятора на твердых поверхностях (мин) 30
Время работы аккумулятора на ковровых покрытиях (мин) 20
Тип аккумулятора литий-ионный
Параметры электросети (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,8
Масса с аккумулятором (кг) 1,2
Масса (с упаковкой) (кг) 1,476
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Зарядное устройство

Оснащение

  • Универсальная щетка: съемная
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Лестницы
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

