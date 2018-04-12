Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C

С функцией выдувания и неразборным патронным фильтром: хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C, оснащенный 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 1,8 м.

При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-12/4/18/C впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – номинальная потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот пылесос влажной и сухой уборки оснащен ударопрочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра, легко присоединяется простым поворотом по часовой стрелке. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Плоская поверхность моторной части обеспечивает надежную укладку инструментов и различных мелких предметов, а для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе в отбойнике сформованы специальные держатели. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C: Патронный фильтр
Патронный фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C: Удобное хранение принадлежностей
Удобное хранение принадлежностей
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C: Практичная функция выдувания
Практичная функция выдувания
Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания. Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Текстильный фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Удобство «парковки»
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Замки Pull & Push
  • Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
  • Обеспечивает удобную транспортировку аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 220
Разрежение (мбар) макс. 220
Расход воздуха (л/с) макс. 43
Объем мусоросборника (л) 12
Материал мусоросборника пластмасса
Цветовой компонент Моторная часть желтый Мусоросборник желтый Отбойник аппарата желтый
Cоединительный кабель (м) 4
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,252
Масса (с упаковкой) (кг) 6,139
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.8 м
  • Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 0.5 м
  • Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
  • Патронный фильтр: Целлюлоза

Оснащение

  • Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
  • Функция выдувания
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Панель для укладки мелких предметов
  • Складная ручка для переноски
  • Возможность «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Салон автомобиля
  • Уборка в гараже
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

