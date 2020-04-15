Энергоэффективный аппарат WD 3 V-15/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой номинальной потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот пылесос влажной и сухой уборки, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 15-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Благодаря съемному исполнению рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали. Ручка для переноски аппарата имеет эргономичную форму.