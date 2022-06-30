Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T
Пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T отличается высочайшей силой всасывания и энергоэффективностью. Он оснащен 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, плоским складчатым фильтром, встроенной штепсельной розеткой для подключения электроинструментов и может также работать в режиме выдувания.
Решение с высочайшей силой всасывания при невысокой номинальной потребляемой мощности (1300 Вт): пылесос влажной и сухой уборки WD 6 P S V-30/6/22/T, оснащенный 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м и 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали с запираемым пробкой отверстием для удобного слива жидкостей. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения/выключения позволяет подключать к пылесосу электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. Силу всасывания можно регулировать поворотным переключателем. Плоский складчатый фильтр легко вынимается без контакта с грязью: достаточно всего лишь отсоединить кассету с ним. При этом эффективная встроенная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает восстановление высокой силы всасывания. Для очистки труднодоступных мест и предметов, требующих деликатного обращения, предусмотрена функция выдувания. Съемная рукоятка с защитой от разрядов статического электричества позволяет устанавливать насадки непосредственно на конце всасывающего шланга, что особенно важно при сборе мелкой пыли. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, подвешиваемого с обеих сторон в верхней части пылесоса, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается и выключается синхронно с электроинструментом.
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Сила всасывания восстанавливается в считаные секунды.
Запатентованная конструкция фильтровального узлаИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Хранение шланга в верхней части аппарата
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Сливное отверстие с резьбовой пробкой
- Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Текстильный фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобство «парковки»
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Съемная рукоятка
- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Для легкой уборки в стесненных пространственных условиях.
Практичная функция выдувания
- Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
- Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1300
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|300
|Разрежение (мбар)
|макс. 280
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 75
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал мусоросборника
|из нержавеющей стали
|Цветовой компонент
|Моторная часть желтый Мусоросборник из нержавеющей стали Отбойник аппарата желтый
|Cоединительный кабель (м)
|6
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,332
|Масса (с упаковкой) (кг)
|13
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Съемная антистатическая рукоятка
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
- Адаптер для соединения с электроинструментами
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
- Регулятор мощности
- Функция выдувания
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение шланга в верхней части аппарата
- Панель для укладки мелких предметов
- Комфортная ручка «3 в 1»
- Крюк для кабеля
- Возможность «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Сливное отверстие с резьбовой пробкой
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Поворотные ролики без тормоза: 5 шт.
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте
- Салон автомобиля
- Уборка в гараже
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка в мастерской
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.