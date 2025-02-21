Компактная конструкция и эффективная технология очистки на всю глубину волокон: моющий пылесос SE 3 Compact Home Floor легко очищает текстильные поверхности и при этом демонстрирует впечатляющую мощность и энергоэффективность. Благодаря компактной конструкции аппарат занимает мало места при хранении, и при необходимости его можно быстро подготовить к тщательной глубокой очистке. Грязь удаляется с обивки мягкой мебели и ковров быстро и эффективно. Гибкий всасывающий шланг и длинный кабель гарантируют высокую универсальность, комфорт и свободу движения. Инновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает комфортную очистку ковров среднего размера – за счет сохранения вертикальной позы тела. Элементы управления расположены непосредственно на рукоятке, что позволяет очищать мягкую обивку мебели в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели. Благодаря практичным приспособлениям для хранения непосредственно на аппарате все принадлежности всегда будут под рукой. Система баков «2 в 1» позволяет максимально исключить контакт с грязью в процессе работы. А когда работа закончится, моющий пылесос снова покажет себя с лучшей стороны – высокогигиеничная функция промывки предотвращает размножение бактерий и появление неприятных запахов. В комплект входит моющая насадка для мягкой мебели, моющая щелевая насадка и чистящее средство.