Моющий пылесос SE 3 Compact Home Floor
Мощный и энергоэффективный моющий пылесос демонстрирует впечатляющие результаты при глубокой очистке текстильных поверхностей, таких как ковры, отличается компактной конструкцией и имеет функцию промывки непосредственно в процессе работы.
Компактная конструкция и эффективная технология очистки на всю глубину волокон: моющий пылесос SE 3 Compact Home Floor легко очищает текстильные поверхности и при этом демонстрирует впечатляющую мощность и энергоэффективность. Благодаря компактной конструкции аппарат занимает мало места при хранении, и при необходимости его можно быстро подготовить к тщательной глубокой очистке. Грязь удаляется с обивки мягкой мебели и ковров быстро и эффективно. Гибкий всасывающий шланг и длинный кабель гарантируют высокую универсальность, комфорт и свободу движения. Инновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает комфортную очистку ковров среднего размера – за счет сохранения вертикальной позы тела. Элементы управления расположены непосредственно на рукоятке, что позволяет очищать мягкую обивку мебели в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели. Благодаря практичным приспособлениям для хранения непосредственно на аппарате все принадлежности всегда будут под рукой. Система баков «2 в 1» позволяет максимально исключить контакт с грязью в процессе работы. А когда работа закончится, моющий пылесос снова покажет себя с лучшей стороны – высокогигиеничная функция промывки предотвращает размножение бактерий и появление неприятных запахов. В комплект входит моющая насадка для мягкой мебели, моющая щелевая насадка и чистящее средство.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Быстрая и неутомительная очистка благодаря эффективному методу «распыление с всасыванием» в сочетании с мощным, но энергоэффективным двигателем.
Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очисткиИнновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает комфортную очистку ковров среднего размера. А расположенные непосредственно на рукоятке элементы управления позволяют быстро очистить мягкую мебель. Моющая насадка для мягкой мебели легко и быстро удаляет даже глубокие загрязнения, а моющая щелевая насадка облегчает процесс очистки в самых труднодоступных местах. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
Гигиеническая функция промывкиПо окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
- Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
- С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
- Хранение аппарата с экономией места.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Площадка для укладки мелких предметов
- Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
- Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Простота и удобство в обращении
- Удобное включение и выключение аппарата.
- Интуитивно понятное управление.
- Моментальная готовность к работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|500
|Радиус действия (м)
|6
|Объем бачка для чистой воды (л)
|1,7
|Объем бачка для грязной воды (л)
|2,9
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Cоединительный кабель (м)
|3,6
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,26
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,574
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 225 x 260
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса
- Моющая насадка XXL «2 в 1»
- Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм
- Щелевая моющая насадка
- Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге
Оснащение
- Держатель для кабеля
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Система 2 резервуаров
- Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Панель для укладки мелких предметов
- Функция промывки
Видео
Области применения
- Ковры
- Обивка
- Автомобильные сиденья
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.