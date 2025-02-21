Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. Наряду с этим эксклюзивным дизайнерским элементом моющий пылесос SE 6 Signature Line впечатляет высочайшей производительностью уборки и широчайшей комплектацией. Этот аппарат, имеющий привлекательный внешний вид, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Kärcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. SE 6 Signature Line – многофункциональный продукт «3 в 1», который благодаря широкому набору принадлежностей может использоваться и в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Другими его особенностями являются система 2 резервуаров со съемными баками для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для переноски и возможность хранения принадлежностей на корпусе. Простота очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.