Моющий пылесос SE 6 Signature Line
Моющий пылесос SE 6 Signature Line гарантирует наведение гигиенической чистоты, тщательно очищая текстильные поверхности на всю глубину волокон. Он прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.
Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. Наряду с этим эксклюзивным дизайнерским элементом моющий пылесос SE 6 Signature Line впечатляет высочайшей производительностью уборки и широчайшей комплектацией. Этот аппарат, имеющий привлекательный внешний вид, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Kärcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. SE 6 Signature Line – многофункциональный продукт «3 в 1», который благодаря широкому набору принадлежностей может использоваться и в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Другими его особенностями являются система 2 резервуаров со съемными баками для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для переноски и возможность хранения принадлежностей на корпусе. Простота очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.
Особенности и преимущества
Преимущества серии Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии. Эксклюзивная эргономичная дополнительная рукоятка, закрепляемая на удлинительной трубке, упрощает перемещение насадки при чистке ковровых напольных покрытий.
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая уборка по высокоэффективной технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Удобная система с 2 резервуарамиДва отдельных бака для чистой и грязной воды с ручкой для переноски. Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
- Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Эргономичная дополнительная рукоятка
- Эксклюзивная рукоятка для простой и удобной чистки текстильных поверхностей большой площади моющим пылесосом.
- Возможность регулировки по высоте: положение рукоятки адаптируется к росту пользователя.
- Удобное удержание обеими руками.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
- Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
- Удобство уборки благодаря эргономичной моющей насадке для ковров большой площади с дополнительной рукояткой, а также моющей насадке для мягкой мебели и щелевой моющей насадке.
- Универсальные возможности благодаря широкому набору принадлежностей для влажной и сухой уборки, включающему переключаемую насадку для сухой уборки пола. Совместимость с многочисленными принадлежностями для хозяйственных пылесосов.
Возможность удобного хранения принадлежностей
- Насадки и всасывающий шланг можно удобно хранить на корпусе аппарата, благодаря чему они всегда находятся под рукой.
Удобство уборки с использованием плоского складчатого фильтра
- Возможность чередования сбора влажного и сухого мусора без перерывов на замену фильтра.
- Тщательная уборка с эффективным пылезадержанием.
- Отдельная крышка для быстрого и удобного извлечения фильтра без контакта с грязью.
Привлекательный дизайн с большими кнопками, удобными поворотными замками и ручкой для переноски эргономичной формы
- Для удобства в обращении.
- Обеспечивает удобную транспортировку моющего пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Рабочая ширина (мм)
|227
|Объем бачка для чистой воды (л)
|4
|Объем бачка для грязной воды (л)
|4
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Cоединительный кабель (м)
|6
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|12,596
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
- Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм
- Щелевая моющая насадка
- Щелевая насадка
- Насадка для сухой уборки пола: перекл.
- Насадка для мягкой мебели
- Плоский складчатый фильтр: стандартн.
- Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 1 л
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге
Оснащение
- Дополнительная рукоятка
- Система 2 резервуаров
- Практичные держатели для шланга и принадлежностей
Области применения
- Ковры
- Мягкая мебель
- Ковровые напольные покрытия
- Автомобильные сиденья
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки
- Матрасы
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.