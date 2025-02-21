Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 2
С встроенной системой очистки фильтра, постоянной высокой мощностью всасывания и металлическим мусоросборником на 14 л: мощный пылесос для сбора золы и сухого мусора, обеспечивающий надежное удаление золы без контакта с грязью.
Гибкий, надежный, мощный, выносливый и удобный в использовании: Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 2 с турбиной на 600 Вт превращает удаление золы в детскую забаву. Своей постоянной высокой мощностью всасывания AD 2 обязан встроенной системе очистки фильтра, которая позволяет легко очистить засоренный фильтр простым нажатием кнопки и, тем самым восстановить, мощность всасывания. Благодаря 1-элементной системе фильтрации с надежным плоским складчатым фильтром и металлическим фильтром для грубого мусора, а также практичной ручке мусоросборника можно опорожнить мусоросборник быстро, легко и без контакта с грязью. Металлический мусоросборник, металлический всасывающий шланг в гибкой оплетке и высококачественные негорючие материалы гарантируют максимальную безопасность при сборе золы. А скошенная под углом ручная трубка обеспечивает оптимальный уровень комфорта – в том числе в углах и труднодоступных частях камина. Таким образом, вся зола удаляется без остатка. Компактная конструкция позволяет экономить место при хранении пылесоса, а специальное положение «парковки» – удобно размещать всасывающий шланг во время коротких перерывов.
Особенности и преимущества
Технология Kärcher ReBoost: очистка фильтра нажатием кнопкиДля постоянной высокой мощности всасывания. Подходит для уборки большой площади.
Система фильтрации (негорючая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусораПростота опустошения и очистки мусоросборника без контакта с грязью. Быстрое и удобное извлечение всей системы фильтрации.
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)Максимальная безопасность при сборе золы – даже при несоблюдении инструкции по эксплуатации аппарата.
Рукоятка с изогнутым наконечником
- Для уборки всех труднодоступных мест в печах и каминах
Металлический всасывающий шланг в оплетке длиной 1,2 м
- Высокая гибкость и универсальность.
Замки Pull & Push
- Быстрое и удобное открытие, опорожнение мусоросборника
Практичная ручка на мусоросборнике
- Для удобного опорожнения контейнера
Удобное положение «парковки» на аппарате
- Удобное размещение всасывающего шланга – идеально во время коротких перерывов.
Большой крюк для провода
- Для удобного и безопасного использования кабеля
Легкая и компактная конструкция
- Для компактного хранения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|600
|Мощность всасывания (Вт)
|140
|Разрежение (мбар)
|макс. 210
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 40
|Объем мусоросборника (л)
|14
|Материал мусоросборника
|металл
|Cоединительный кабель (м)
|4
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|82
|Цвет
|черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,62
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,172
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: Обшитый металл
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., полиэфирный, негорючий
- Фильтр для крупного мусора
- Материал фильтра для крупного мусора: металл
Оснащение
- Функция очистки фильтра
- Удобная ручка на мусоросборнике
- Позиция «парковки»
- Крюк для кабеля
- Панель для укладки мелких предметов
Области применения
- Зола
- Камины, печи
- Грили
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.