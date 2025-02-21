Гибкий, надежный, мощный, выносливый и удобный в использовании: Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 2 с турбиной на 600 Вт превращает удаление золы в детскую забаву. Своей постоянной высокой мощностью всасывания AD 2 обязан встроенной системе очистки фильтра, которая позволяет легко очистить засоренный фильтр простым нажатием кнопки и, тем самым восстановить, мощность всасывания. Благодаря 1-элементной системе фильтрации с надежным плоским складчатым фильтром и металлическим фильтром для грубого мусора, а также практичной ручке мусоросборника можно опорожнить мусоросборник быстро, легко и без контакта с грязью. Металлический мусоросборник, металлический всасывающий шланг в гибкой оплетке и высококачественные негорючие материалы гарантируют максимальную безопасность при сборе золы. А скошенная под углом ручная трубка обеспечивает оптимальный уровень комфорта – в том числе в углах и труднодоступных частях камина. Таким образом, вся зола удаляется без остатка. Компактная конструкция позволяет экономить место при хранении пылесоса, а специальное положение «парковки» – удобно размещать всасывающий шланг во время коротких перерывов.