С встроенной системой очистки фильтра, постоянной высокой мощностью всасывания и металлическим мусоросборником на 14 л: мощный пылесос для сбора золы и сухого мусора, обеспечивающий надежное удаление золы без контакта с грязью.

Гибкий, надежный, мощный, выносливый и удобный в использовании: Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 2 с турбиной на 600 Вт превращает удаление золы в детскую забаву. Своей постоянной высокой мощностью всасывания AD 2 обязан встроенной системе очистки фильтра, которая позволяет легко очистить засоренный фильтр простым нажатием кнопки и, тем самым восстановить, мощность всасывания. Благодаря 1-элементной системе фильтрации с надежным плоским складчатым фильтром и металлическим фильтром для грубого мусора, а также практичной ручке мусоросборника можно опорожнить мусоросборник быстро, легко и без контакта с грязью. Металлический мусоросборник, металлический всасывающий шланг в гибкой оплетке и высококачественные негорючие материалы гарантируют максимальную безопасность при сборе золы. А скошенная под углом ручная трубка обеспечивает оптимальный уровень комфорта – в том числе в углах и труднодоступных частях камина. Таким образом, вся зола удаляется без остатка. Компактная конструкция позволяет экономить место при хранении пылесоса, а специальное положение «парковки» – удобно размещать всасывающий шланг во время коротких перерывов.

Особенности и преимущества
Технология Kärcher ReBoost: очистка фильтра нажатием кнопки
Технология Kärcher ReBoost: очистка фильтра нажатием кнопки
Для постоянной высокой мощности всасывания. Подходит для уборки большой площади.
Система фильтрации (негорючая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
Система фильтрации (негорючая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
Простота опустошения и очистки мусоросборника без контакта с грязью. Быстрое и удобное извлечение всей системы фильтрации.
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Максимальная безопасность при сборе золы – даже при несоблюдении инструкции по эксплуатации аппарата.
Рукоятка с изогнутым наконечником
  • Для уборки всех труднодоступных мест в печах и каминах
Металлический всасывающий шланг в оплетке длиной 1,2 м
  • Высокая гибкость и универсальность.
Замки Pull & Push
  • Быстрое и удобное открытие, опорожнение мусоросборника
Практичная ручка на мусоросборнике
  • Для удобного опорожнения контейнера
Удобное положение «парковки» на аппарате
  • Удобное размещение всасывающего шланга – идеально во время коротких перерывов.
Большой крюк для провода
  • Для удобного и безопасного использования кабеля
Легкая и компактная конструкция
  • Для компактного хранения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 600
Мощность всасывания (Вт) 140
Разрежение (мбар) макс. 210
Расход воздуха (л/с) макс. 40
Объем мусоросборника (л) 14
Материал мусоросборника металл
Cоединительный кабель (м) 4
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 82
Цвет черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,62
Масса (с упаковкой) (кг) 7,172
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 330 x 440

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.2 м
  • Материал всасывающего шланга: Обшитый металл
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., полиэфирный, негорючий
  • Фильтр для крупного мусора
  • Материал фильтра для крупного мусора: металл

Оснащение

  • Функция очистки фильтра
  • Удобная ручка на мусоросборнике
  • Позиция «парковки»
  • Крюк для кабеля
  • Панель для укладки мелких предметов
Видео

Области применения
  • Зола
  • Камины, печи
  • Грили
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Техника Керхер
Условия приобретения товара
