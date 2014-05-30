Области применения пароочистителей
Задайте грязи пару! С помощью пароочистителя Вы сможете тщательно, гигиенично и экологично очистить почти все поверхности в своей квартире – вплоть до тонких швов и стыков. После уборки на них не останется ни разводов, образуемых обычно чистящими средствами, ни известкового налета – ведь, превращаясь в пар, вода деминерализуется.
Удаление жировых отложений
1. Панели из нержавеющей стали – модный атрибут современной кухни, но чтобы они выглядели привлекательно, необходимо своевременно удалять с них жировой налет. Наилучших результатов чистки Вы добьетесь при помощи мягкой обтяжки из плюша и желтой салфетки, входящей в комплект микроволоконных салфеток для кухни (опция).
2. Если уже сформировалась стойкая жировая пленка, потребуется интенсивное протирание поверхности. При этом следует осуществлять постоянную подачу пара.
3. Обтяжка постепенно пропитывается жиром. Поэтому необходимо время от времени заменять обтяжки.
4. Участок за участком попеременно обрабатывайте все поверхности: в одной руке – насадка, в другой – чистая салфетка.
Очистка швов и стыков
1. Для очистки стыков (например, между керамическими плитками) применяйте точечное сопло с надетой на него круглой щеткой.
2. Обработка струей пара в сочетании с механическим трением позволяет удалить даже стойкие присохшие загрязнения.
3. После паровой чистки насухо протрите поверхность салфеткой. Будьте осторожны при очистке швов, заделанных силиконом: ограничьтесь кратковременной паровой обработкой.
Очистка кухонных плит
1. Стеклокерамические панели – серьезная проблема для многих методов чистки. Но не для пароочистителя: наденьте на круглую щетку проволочную спираль из нержавеющей стали, которую можно купить в любом отделе бытовых товаров.
2. Не опасайтесь появления царапин на стеклянной поверхности – пар образует на ней скользящий слой, гарантирующий щадящую механическую обработку. Стыки и края стеклокерамической панели могут очищаться непосредственно щеткой, надетой на точечное сопло.
Чистка сантехнической арматуры
1. Чтобы не поцарапать смесители из хромированной или высококачественной стали, очищайте их струей пара из точечного сопла. Подносите его вплотную к очищаемому объекту и дожидайтесь растворения известкового налета. Если известь все же не растворяется, наденьте на сопло щетку и обработайте ей соответствующий участок в сочетании с интенсивными паровыми ударами.
2. Толстые слои известкового налета следует предварительно смочить уксусом и дать ему подействовать примерно 5 минут.
Мойка окон при помощи специальной насадки
1. Применяя пароочиститель в первый раз, начните с тщательной очистки стекол: протрите их целиком ручной насадкой с обтяжкой, а затем – сухой салфеткой.
Совет на случай мойки окон в зимнее время: холодные стекла следует предварительно нагреть струей пара с расстояния около 5 см.
2. После этого обработайте стекла паром при помощи насадки для мойки окон и удалите влагу резиновой полоской насадки, перемещая ее дорожками сверху вниз.
3. Если требуется очистка стекол снаружи, соблюдайте правила техники безопасности: пароочистители предназначены для внутренних работ и не должны выноситься на открытый воздух. Поэтому при проведении работ сам аппарат должен находиться внутри помещения.
4. Последующая мойка окон осуществляется уже гораздо проще: при помощи насадки для мойки окон, перемещаемой дорожками сверху вниз, с расстояния около 10 см обработайте паром все стекло с внутренней и наружной сторон.
5. Затем осушите окно резиновой полоской насадки, также перемещая ее дорожками сверху вниз и, в заключение, в поперечном направлении в нижней части стекла. Во избежание образования полос вытирайте резиновую полоску салфеткой.
6. Если после высушивания стекла на его поверхности останутся капли воды, просто удалите их салфеткой.
Мойка окон при помощи точечного сопла и стяжки
1. Как и при чистке насадкой для мойки окон, в первый раз тщательно очистите все стекла.
2. После этого обработайте поверхность стекла струей пара, формируемой перемещаемым сверху вниз точечным соплом.
3. Затем осушите стекло стяжкой, перемещая ее сверху вниз перекрывающимися дорожками.
4. В заключение удалите остатки влаги салфеткой.
Уборка плиточных полов
1. Для периодической очистки напольной плитки используйте насадку для пола с туго натянутой сложенной салфеткой, закрепленной в зажимах насадки. Особенно тщательную очистку обеспечивает салфетка из микроволокна (опция).
2. Периодически включая подачу пара, перемещайте насадку вперед-назад. Для тщательной очистки межплиточных швов следует передвигать насадку не только перпендикулярно стыкам,
но и по диагонали к ним.
Очистка ламината
1. При помощи пароочистителя, оснащенного регулятором расхода пара, Вы можете очищать даже ламинат или паркет (но не вощеный или пропитанный маслом!). Установив минимальную подачу пара, обрабатывайте пол насадкой с двумя салфетками (= 4 слоя), уменьшающими непосредственное воздействие пара на поверхность.
2. Аппарат SC 1702 должен использоваться только в режиме обычной паровой обработки. Избегайте продолжительного воздействия пара на один и тот же участок пола и образования лужиц воды. При соблюдении этих рекомендаций влага быстро улетучивается,
и на полу не остается полос.
Утюжка
1. Для работы в режиме отпаривания под давлением установите утюг на максимальную температуру. Постоянный выпуск пара предотвращает перегрев белья, поэтому Вы можете гладить в таком режиме как лен и хлопок, так и шелк.
2. Антипригарная накладка (опция) на подошву утюга предотвращает появление лоснящихся участков на деликатных и темных материалах. Поэтому Вам больше не придется гладить футболки с набивным рисунком с изнанки.
3. Высокое давление пара позволяет отглаживать с одной стороны даже плотные джинсы. Не прижимайте утюг слишком сильно и медленно перемещайте его по поверхности материала – пусть пар работает за Вас.
Освежение одежды
1. Насадка для ухода за текстилем (опция) позволит Вам исключительно легко разгладить складки на висящих гардинах или освежить одежду прямо на вешалках. Кроме того, она легко удаляет даже въевшиеся запахи.
2. Специальное приспособление, которым оснащена эта насадка, легко удаляет с одежды волосы и ворсинки.