Пароочиститель SC 3 Deluxe
Для разогрева достаточно лишь 30 секунд: пароочиститель SC 3 Deluxe оснащен светодиодным индикатором режимов, удобным отсеком для принадлежностей и бачком, позволяющим в любой момент доливать воду для работы без перерывов.
Пароочиститель SC 3 Deluxe, готовый к работе всего за 30 секунд, при очистке твердых поверхностей уничтожает до 99,999 % вирусов¹⁾ и до 99,99 % распространенных в быту бактерий²⁾. Отсек для принадлежностей в его корпусе позволяет удобно хранить насадки, кабель и шланг. Другими особенностями являются встроенный картридж для защиты от накипи, бачок для долива воды без перерывов в работе, светодиодный индикатор режимов и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит, вытяжек, из швов керамической плитки и т. д. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой структурой подошвы обеспечивает максимальное удобство работы и превосходный результат уборки. Удобная система крепления застежкой-липучкой позволяет легко закреплять салфетку для пола и снимать ее без контакта с грязью. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности.
Особенности и преимущества
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Удобство хранения принадлежностейУдобное хранение насадок, удлинительных трубок, кабеля и парового шланга. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Работа без перерывов и защита от накипиВоду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки липучкой
- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
Многофункциональные принадлежности
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для пола и обтяжка для ручной насадки
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от ожогов.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Уничтожение до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1900
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Объем заливаемой воды (л)
|1
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,28
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|361 x 251 x 282
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент продления срока службы продукта, определенный на основании внутренних тестов при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт.
- Картридж для защиты от накипи: 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Щетка для очистки швов
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на корпусе (2-ступенчатый)
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Встроенный выключатель
- Держатели для принадлежностей на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Сантехническая арматура
- Умывальник
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Швы между плитками
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.