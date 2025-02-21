Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition

Всего 30 секунд на разогрев: пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition, оснащенный светодиодным индикатором режимов, удобным отсеком для принадлежностей и бачком для долива воды, быстро подготавливается к работе и позволяет выполнять ее без перерывов.

Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition готов к использованию всего через 30 секунд нагрева и при чистке твердых поверхностей уничтожает до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Отсек для принадлежностей в его корпусе позволяет удобно хранить насадки, кабель и шланг. Другими особенностями являются встроенный картридж для защиты от накипи, бачок для долива воды без перерывов в работе, светодиодный индикатор режимов и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит, вытяжек, из швов керамической плитки и т. д. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой структурой подошвы обеспечивает максимальное удобство работы и превосходный результат уборки. Удобная система крепления липучкой позволяет легко закреплять салфетку для пола и снимать ее без контакта с грязью. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition: Быстрый нагрев
Быстрый нагрев
Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition: Удобство хранения принадлежностей
Удобство хранения принадлежностей
Удобное хранение насадок, удлинительных трубок, кабеля и парового шланга. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition: Работа без перерывов и защита от накипи
Работа без перерывов и защита от накипи
Воду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи удаляет из заливаемой воды соли жесткости, благодаря чему многократно увеличивается срок службы аппарата.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки липучкой
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.
  • Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
Многофункциональные принадлежности
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для пола и обтяжка для ручной насадки
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от ожогов.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Уничтожение до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1900
Макс. давление пара (бар) макс. 3,5
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 0,5
Объем заливаемой воды (л) 1
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,28
Масса (с упаковкой) (кг) 5,647
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 361 x 251 x 282

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент продления срока службы продукта, определенный на основании внутренних тестов при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт.
  • Картридж для защиты от накипи: 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Отпариватель
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Щетка для очистки швов
  • Насадка для пола: EasyFix﻿
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (2-ступенчатый)
  • Бак: наполняемый без перерыва в работе
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Встроенный выключатель
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition
Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Сантехническая арматура
  • Умывальник
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Швы между плитками
  • Освежение одежды и других текстильных изделий
  • Одежда, допускающая глажку
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025