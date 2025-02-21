Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition готов к использованию всего через 30 секунд нагрева и при чистке твердых поверхностей уничтожает до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Отсек для принадлежностей в его корпусе позволяет удобно хранить насадки, кабель и шланг. Другими особенностями являются встроенный картридж для защиты от накипи, бачок для долива воды без перерывов в работе, светодиодный индикатор режимов и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит, вытяжек, из швов керамической плитки и т. д. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой структурой подошвы обеспечивает максимальное удобство работы и превосходный результат уборки. Удобная система крепления липучкой позволяет легко закреплять салфетку для пола и снимать ее без контакта с грязью. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности.