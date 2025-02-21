Пароочиститель SC 4 EasyFix
Комфортное решение для продолжительной непрерывной уборки: пароочиститель SC 4 EasyFix с насадкой для пола EasyFix и съемным бачком для долива воды без перерыва в работе.
Пароочиститель SC 4 EasyFix с отсеками для хранения кабеля и принадлежностей, а также держателем, позволяющим закреплять насадку для пола на время перерывов в работе, обеспечивает максимальное удобство уборки. Насадка для пола EasyFix отличается высокой эргономичностью благодаря гибкому шарниру, а ее пластинчатая подошва гарантирует превосходный результат очистки. Микроволоконная салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и ее загрязненности. Широкий выбор принадлежностей позволяет тщательно очищать кафель, кухонные плиты, вытяжки и т. д., удаляя при этом даже стойкие загрязнения из узких швов и стыков, а съемный бачок, наполняемый водой без отключения аппарата, исключает перерывы в работе. Пароочиститель SC 4 EasyFix позволяет без применения чистящих средств выполнять уборку во всем доме. При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях.
Особенности и преимущества
Съемный бачок для доливки водыВозможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью. Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
Отсек для хранения кабеляВозможность аккуратного хранения кабеля и принадлежностей.
Многофункциональные принадлежности
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для пола и обтяжка для ручной насадки из высококачественного микроволокна
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от ожогов.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Уничтожение до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 100
|Мощность нагревателя (Вт)
|2000
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|4
|Емкость котла (л)
|0,5
|Объем заливаемой воды (л)
|0,8
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,05
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 251 x 273
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт.
- Порошковый антинакипин: 3 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Встроенный выключатель
- Держатели для принадлежностей на корпусе
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Сантехническая арматура
- Умывальник
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.