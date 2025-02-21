Пароочиститель SC 4 EasyFix Plus

Чистит ковры на всех парах: пароочиститель SC 4 EasyFix Premium с насадкой для ковров и практичными аксессуарами. Идеально для уборки без перерывов благодаря возможности постоянного долива воды в бак.

Очень удобный пароочиститель SC 4 EasyFix Premium с расширенным набором принадлежностей для выполнения самых разнообразных уборочных работ гарантирует наведение гигиенической чистоты во всем доме. Без применения чистящих средств он способен очищать практически любые поверхности, а также и освежать ковровые напольные покрытия (для этого предусмотрена специальная накладка). При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Аппарат эффективно очищает керамическую плитку, кухонные плиты, вытяжки и даже узкие щели. Для него не представляют проблем самые стойкие загрязнения. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой подошвой, исключительно удобная в работе и гарантирующая превосходные результаты уборки, снабжена липучкой для быстрого закрепления микроволоконной салфетки и ее гигиеничного удаления после использования. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и ее загрязненности, а съемный бачок, наполняемый водой без отключения аппарата, исключает перерывы в работе. Аппарат SC 4 EasyFix Premium оснащен отсеками для хранения кабеля и принадлежностей, а также позволяет «запарковать» насадку для пола на время перерыва в работе.

Особенности и преимущества
Возможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью. Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
Возможность аккуратного хранения кабеля и принадлежностей.
Многофункциональные аксессуары премиум
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для пола и обтяжка для ручной насадки
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от ожогов.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
  • Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Уничтожение до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 100
Мощность нагревателя (Вт) 2000
Макс. давление пара (бар) макс. 3,5
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 4
Емкость котла (л) 0,5
Объем заливаемой воды (л) 0,8
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,05
Масса (с упаковкой) (кг) 5,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 251 x 273

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
  • Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт.
  • Порошковый антинакипин: 3 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Мощное сопло
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Большая круглая щетка
  • Насадка для пола: EasyFix﻿
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
  • Накладка для освежения ковров

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Встроенный выключатель
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
Видео

Области применения
  • Освежение ковровых напольных покрытий
  • Твердые напольные покрытия
  • Сантехническая арматура
  • Умывальник
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

