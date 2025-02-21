Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов, которая превращает наведение гигиенической чистоты в занятие, практически не требующее усилий. Высокотехнологичные функции, такие как регулировка интенсивности подачи пара в зависимости от качества поверхности и степени загрязнения или функция VapoHydro, с помощью которой можно включить горячую воду в дополнение к пару, по-настоящему удивят вас уже во время работы. Воду в съемный бак можно постоянно доливать, что позволяет производить уборку без перерывов. На светодиодном дисплее в реальном времени можно определить готовность аппарата к работе, а благодаря встроенному отсеку для принадлежностей не только ваш дом будет приведен в порядок после окончания работы.