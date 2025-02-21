Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line
Пароочиститель SC 5 Deluxe со светодиодным индикатором, светодиодным указателем температуры в реальном времени, функцией VapoHydro и возможностью удобного хранения принадлежностей обеспечивает высокий уровень комфорта без перерывов в работе.
Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов, которая превращает наведение гигиенической чистоты в занятие, практически не требующее усилий. Высокотехнологичные функции, такие как регулировка интенсивности подачи пара в зависимости от качества поверхности и степени загрязнения или функция VapoHydro, с помощью которой можно включить горячую воду в дополнение к пару, по-настоящему удивят вас уже во время работы. Воду в съемный бак можно постоянно доливать, что позволяет производить уборку без перерывов. На светодиодном дисплее в реальном времени можно определить готовность аппарата к работе, а благодаря встроенному отсеку для принадлежностей не только ваш дом будет приведен в порядок после окончания работы.
Особенности и преимущества
Преимущества серии Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии.
Светодиодный индикатор температурыПроцесс разогрева до максимальной температуры 150 °C можно контролировать в режиме реального времени.
Удобство хранения принадлежностейУдобное хранение насадок, удлинительных трубок, кабеля и парового шланга.
Функция VapoHydro
- Кроме пара, можно включить горячую воду для смыва грязи
Съемный бачок для доливки воды
- Для уборки без остановок и удобного перезаполнения водой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки липучкой
- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
Многофункциональные принадлежности
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Предохранитель на пистолете
- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от ожогов.
3-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Включение/выключение прямо на пароочистителе
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Уничтожение до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 130
|Мощность нагревателя (Вт)
|2250
|Макс. давление пара (бар)
|4
|Длина кабеля (м)
|6
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,5
|Объем заливаемой воды (л)
|1,3
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,55
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
- Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт.
- Порошковый антинакипин: 3 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Мощное сопло
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Большая круглая щетка
- Щетка для очистки швов
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
- Накладка для освежения ковров
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на корпусе (3-ступенчатый)
- Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
- Разъем для утюга
- Встроенный выключатель
- Функция VapoHydro
- Держатели для принадлежностей на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Сантехническая арматура
- Умывальник
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Швы между плитками
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.