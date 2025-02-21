Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line

Пароочиститель SC 5 Deluxe со светодиодным индикатором, светодиодным указателем температуры в реальном времени, функцией VapoHydro и возможностью удобного хранения принадлежностей обеспечивает высокий уровень комфорта без перерывов в работе.

Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов, которая превращает наведение гигиенической чистоты в занятие, практически не требующее усилий. Высокотехнологичные функции, такие как регулировка интенсивности подачи пара в зависимости от качества поверхности и степени загрязнения или функция VapoHydro, с помощью которой можно включить горячую воду в дополнение к пару, по-настоящему удивят вас уже во время работы. Воду в съемный бак можно постоянно доливать, что позволяет производить уборку без перерывов. На светодиодном дисплее в реальном времени можно определить готовность аппарата к работе, а благодаря встроенному отсеку для принадлежностей не только ваш дом будет приведен в порядок после окончания работы.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line: Преимущества серии Signature Line
Преимущества серии Signature Line
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии.
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line: Светодиодный индикатор температуры
Светодиодный индикатор температуры
Процесс разогрева до максимальной температуры 150 °C можно контролировать в режиме реального времени.
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line: Удобство хранения принадлежностей
Удобство хранения принадлежностей
Удобное хранение насадок, удлинительных трубок, кабеля и парового шланга.
Функция VapoHydro
  • Кроме пара, можно включить горячую воду для смыва грязи
Съемный бачок для доливки воды
  • Для уборки без остановок и удобного перезаполнения водой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки липучкой
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.
  • Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
Многофункциональные принадлежности
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Предохранитель на пистолете
  • Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от ожогов.
3-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Включение/выключение прямо на пароочистителе
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Уничтожение до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 130
Мощность нагревателя (Вт) 2250
Макс. давление пара (бар) 4
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 3
Емкость котла (л) 0,5
Объем заливаемой воды (л) 1,3
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,55
Масса (с упаковкой) (кг) 9,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 265 x 300

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
  • Микроволоконная обтяжка для ручной насадки: 1 шт.
  • Порошковый антинакипин: 3 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Мощное сопло
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Большая круглая щетка
  • Щетка для очистки швов
  • Насадка для пола: EasyFix﻿
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
  • Накладка для освежения ковров

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (3-ступенчатый)
  • Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
  • Разъем для утюга
  • Встроенный выключатель
  • Функция VapoHydro
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Сантехническая арматура
  • Умывальник
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Швы между плитками
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025