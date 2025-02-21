Паропылесос SV 7

Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе: паропылесос SV 7 сочетает многофункциональность с максимальным комфортом для пользователя.

Предлагаемый Kärcher паропылесос SV 7 сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. С его помощью можно, например, одновременно удалять рассыпавшийся мусор, осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без использования чистящих средств.

Особенности и преимущества
Паропылесос SV 7: Три функции одного аппарата
Три функции одного аппарата
Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.
Паропылесос SV 7: Многоступенчатая система фильтрации
Многоступенчатая система фильтрации
Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.
Паропылесос SV 7: Удобная насадка для пола
Удобная насадка для пола
Быстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.
Простота управления
  • Сила всасывания изменяется регулятором на рукоятке, а подача пара – на корпусе аппарата.
4-ступенчатая регулировка силы всасывания
  • Силу всасывания можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
5-ступенчатая регулировка подачи пара
  • Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Работа без перерывов
  • Уборка без перерывов обеспечивается возможностью быстро и легко доливать воду в бачок в любое время.
Отсек для хранения кабеля
  • Оптимальное размещение кабеля уменьшает место, занимаемое аппаратом при хранении.
Предохранитель
  • Блокирует подачу пара, предотвращая тем самым непреднамеренное включение аппарата.
Универсальность
  • Многофункциональный аппарат с обширным набором принадлежностей позволяет без применения бытовой химии производить уборку во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. мощность (Вт) 2200
Объем воды (л) 0,45
Макс. давление пара (бар) макс. 4
Водяной фильтр (л) 1,2
Разрежение (мбар/кПа) 210 / 21
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 5
Объем заливаемой воды (л) 0,5
Подача пара (г/мин) 80
Система фильтрации Фильтр для воды и HEPA-фильтр
Мощность нагревателя (Вт) 1100
Возможность долива воды без перерывов
Дополнительный объем всасывания (л) 0,6
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,4
Масса (с упаковкой) (кг) 15,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): 3 вставки для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м
  • Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
  • Точечное сопло (для паровой обработки): Комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов)
  • Насадки для мягкой мебели (большая и малая)
  • Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели
  • Пеногаситель «FoamStop»
  • Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей
  • Насадки для окон (большая и малая)
  • Обтяжки из махровой ткани: 1 шт.
  • Комплект круглых щеток
  • Насадка с щеточным венцом
  • Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 0.5 м
  • Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый)
  • Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый)
  • Система 2 резервуаров
  • Паровой шланг с пистолетом: 1.75 м
Паропылесос SV 7
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Сантехническая арматура
  • Умывальник
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025