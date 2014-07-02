Ручная подметальная машина S 650
Подметальная машина S 650 с рабочей шириной 650 мм и двумя боковыми щетками – для максимальной чистоты даже в труднодоступных местах. Идеальный вариант для уборки поверхностей от 40 м². С бункером для мусора на 16 л.
Убирать в пять раз быстрее, чем со шваброй: S 650 делает это возможным – и бережет спину. Стойкая к повреждениям и коррозии подметальная машина поставляется в комплекте с мощной цилиндрической щеткой и двумя боковыми щетками и рассчитана на рабочую ширину до 650 мм. Использование целесообразно при уборке поверхностей от 40 м². Машина направляет собранный мусор непосредственно в бункер для мусора объемом 16 л и демонстрирует впечатляющие результаты. Также машина отличается высокой прочностью и превосходной маневренностью. Специальная длинная щетина боковых щеток обеспечивает максимальную чистоту даже в труднодоступных местах. Нажимная ручка с 2 положениями регулировки и термопокрытием оптимально адаптируется к любому росту и может складываться в случае необходимости – для компактного хранения в вертикальном положении. Бункер для мусора легко снимается и опорожняется без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Две боковые щетки S 650Большее удобство с двумя боковыми щетками. Длинная щетина очищает даже углы.
Отсутствие контакта с грязьюУдобный контейнер для мусора: мусор попадает непосредственно в контейнер, который можно легко опорожнить.
Хранение с экономией местаС регулируемой ручкой управление подметальной машиной стало еще удобнее. Также ее стало удобнее хранить.
Удобная настраиваемая ручка
- Подметание стало комфортнее благодаря настройкам.
Устойчивый в вертикальном положении бункер
- Мусоросборник легко очищать, а форма позволяет безопасно поставить его на ровную поверхность.
Удобная ручка для переноски
- Подметальная машина легко транспортируется.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|650
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|1800
|Материал корпуса / рамы
|Пластик/пластик
|Бункер (л)
|16
|Рекомендуется на площади более (м²)
|40
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,71
|Масса рабочая (кг)
|9,71
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,201
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|690 x 670 x 930
Scope of supply
- Боковые щетки: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Положение для хранения
- Устойчивый в вертикальном положении бункер
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Площади малых и средних размеров
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.