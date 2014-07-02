Убирать в пять раз быстрее, чем со шваброй: S 650 делает это возможным – и бережет спину. Стойкая к повреждениям и коррозии подметальная машина поставляется в комплекте с мощной цилиндрической щеткой и двумя боковыми щетками и рассчитана на рабочую ширину до 650 мм. Использование целесообразно при уборке поверхностей от 40 м². Машина направляет собранный мусор непосредственно в бункер для мусора объемом 16 л и демонстрирует впечатляющие результаты. Также машина отличается высокой прочностью и превосходной маневренностью. Специальная длинная щетина боковых щеток обеспечивает максимальную чистоту даже в труднодоступных местах. Нажимная ручка с 2 положениями регулировки и термопокрытием оптимально адаптируется к любому росту и может складываться в случае необходимости – для компактного хранения в вертикальном положении. Бункер для мусора легко снимается и опорожняется без контакта с грязью.