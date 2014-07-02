Ручная подметальная машина S 650

Подметальная машина S 650 с рабочей шириной 650 мм и двумя боковыми щетками – для максимальной чистоты даже в труднодоступных местах. Идеальный вариант для уборки поверхностей от 40 м². С бункером для мусора на 16 л.

Убирать в пять раз быстрее, чем со шваброй: S 650 делает это возможным – и бережет спину. Стойкая к повреждениям и коррозии подметальная машина поставляется в комплекте с мощной цилиндрической щеткой и двумя боковыми щетками и рассчитана на рабочую ширину до 650 мм. Использование целесообразно при уборке поверхностей от 40 м². Машина направляет собранный мусор непосредственно в бункер для мусора объемом 16 л и демонстрирует впечатляющие результаты. Также машина отличается высокой прочностью и превосходной маневренностью. Специальная длинная щетина боковых щеток обеспечивает максимальную чистоту даже в труднодоступных местах. Нажимная ручка с 2 положениями регулировки и термопокрытием оптимально адаптируется к любому росту и может складываться в случае необходимости – для компактного хранения в вертикальном положении. Бункер для мусора легко снимается и опорожняется без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Ручная подметальная машина S 650: Две боковые щетки S 650
Две боковые щетки S 650
Большее удобство с двумя боковыми щетками. Длинная щетина очищает даже углы.
Ручная подметальная машина S 650: Отсутствие контакта с грязью
Отсутствие контакта с грязью
Удобный контейнер для мусора: мусор попадает непосредственно в контейнер, который можно легко опорожнить.
Ручная подметальная машина S 650: Хранение с экономией места
Хранение с экономией места
С регулируемой ручкой управление подметальной машиной стало еще удобнее. Также ее стало удобнее хранить.
Удобная настраиваемая ручка
  • Подметание стало комфортнее благодаря настройкам.
Устойчивый в вертикальном положении бункер
  • Мусоросборник легко очищать, а форма позволяет безопасно поставить его на ровную поверхность.
Удобная ручка для переноски
  • Подметальная машина легко транспортируется.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) 650
Макс. производительность по площади (м²/ч) 1800
Материал корпуса / рамы Пластик/пластик
Бункер (л) 16
Рекомендуется на площади более (м²) 40
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,71
Масса рабочая (кг) 9,71
Масса (с упаковкой) (кг) 11,201
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 690 x 670 x 930

Scope of supply

  • Боковые щетки: 2 шт.

Оснащение

  • Эргономичная ручка
  • Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
  • Положение для хранения
  • Устойчивый в вертикальном положении бункер

Видео

Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Площади малых и средних размеров
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

