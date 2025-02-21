Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax
Решение для легкой уборки на протяжении длительного времени: аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax, впечатляющий малым весом, безмешковой системой фильтрации и инновационным датчиком запыленности.
Уборка превращается в удовольствие: пылесос VC 7 Cordless yourMax впечатляет совершенными технологиями, обширным оснащением и удобством в управлении. Инновационный датчик запыленности, адаптирующий силу всасывания к конкретной ситуации уборки, обеспечивает эффективное использование заряда аккумулятора и продолжительную (до 60 минут) непрерывную работу. Мощный (350 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку, причем функция Boost позволяет одним нажатием кнопки увеличивать силу всасывания. Другими преимуществами являются предельная простота опустошения контейнера для сбора мусора, эргономичная конструкция аппарата, подходящая для уборки в труднодоступных местах, и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой, обеспечивающей лучшую видимость пыли. Очистка фильтра значительно облегчается наличием специального инструмента и второго сменного фильтра. Различные насадки позволяют легко наводить чистоту в любых местах: щелевая насадка подходит для удаления загрязнений из углов и щелей, насадка «2 в 1» – для чистки мягкой мебели, а мягкая щетка – для очистки чувствительных поверхностей. Дополнительный комфорт обеспечивают индикатор состояния аккумулятора и настенный держатель с функцией заряда.
Особенности и преимущества
Технология Dust SensorАвтоматическое определение уровня запыленности с регулировкой мощности в зависимости от него. Продление времени работы благодаря интеллектуальному регулированию мощности. Очень легкая уборка.
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 60 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 350 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Напряжение (В)
|25,2
|Объем (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (/мин)
|Нормальный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
|Время заряда стандартным зарядным устройством (мин)
|220
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,57
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)
- Мягкая щетка
- Удлинительная трубка: металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Рукоятка с мягкой накладкой
- Безмешковая система фильтрации
- Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
- Датчик запыленности
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.