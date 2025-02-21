Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line

Пылесос VC 7 Signature Line оснащен инновационным датчиком запыленности. В комплект поставки входят второй аккумулятор, инструмент для очистки фильтра, щелевая насадка, мини-турбощетка, щеточная насадка для мебели, а также настенный держатель с функцией заряда.

Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый пылесос VC 7 Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов. Благодаря таким особенностям, как датчик запыленности, активная насадка для пола или 2-ступенчатый регулятор мощности, он задает новые стандарты качества уборки и продолжительности непрерывной работы. При этом наличие второго аккумулятора позволяет без перерывов в работе наводить чистоту даже в домах и квартирах большой площади.

Особенности и преимущества
Преимущества серии Signature Line
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии.
Второй аккумулятор
Обеспечивает неограниченное время работы.
Технология Dust Sensor
Автоматическое определение уровня запыленности с регулировкой мощности в зависимости от него. Продление времени работы благодаря интеллектуальному регулированию мощности. Очень легкая уборка.
Активная насадка для пола
  • Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
  • Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
  • Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
Продуманная система фильтрации
  • 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр.
  • Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха.
  • Легкое опустошение контейнера.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Возможность включения режима Boost.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Наглядный индикатор состояния заряда.
Настенный держатель с возможностью заряда
  • Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
  • Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 800
Тип аккумулятора литий-ионный
Напряжение (В) 25,2
Объем (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (/мин) Нормальный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
Время заряда стандартным зарядным устройством (мин) 220
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,57
Масса (с упаковкой) (кг) 6,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумуляторы 25,2 В / 2,5 Ач (2 шт.)
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Входной воздушный фильтр: 2 шт.
  • Инструмент для очистки фильтра
  • Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
  • Мини-турбощетка
  • Щелевая насадка
  • Щеточная насадка для мебели «2 в 1»
  • Удлинительная трубка: металл
  • Большой настенный держатель с функцией заряда

Оснащение

  • Рукоятка с мягкой накладкой
  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
  • Датчик запыленности
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

