Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый пылесос VC 7 Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов. Благодаря таким особенностям, как датчик запыленности, активная насадка для пола или 2-ступенчатый регулятор мощности, он задает новые стандарты качества уборки и продолжительности непрерывной работы. При этом наличие второго аккумулятора позволяет без перерывов в работе наводить чистоту даже в домах и квартирах большой площади.