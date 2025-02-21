Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line
Пылесос VC 7 Signature Line оснащен инновационным датчиком запыленности. В комплект поставки входят второй аккумулятор, инструмент для очистки фильтра, щелевая насадка, мини-турбощетка, щеточная насадка для мебели, а также настенный держатель с функцией заряда.
Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится новый пылесос VC 7 Signature Line – топ-модель в этой категории продуктов. Благодаря таким особенностям, как датчик запыленности, активная насадка для пола или 2-ступенчатый регулятор мощности, он задает новые стандарты качества уборки и продолжительности непрерывной работы. При этом наличие второго аккумулятора позволяет без перерывов в работе наводить чистоту даже в домах и квартирах большой площади.
Особенности и преимущества
Преимущества серии Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает аппарат в качестве лучшего в данной категории продуктов Kärcher. Другими эксклюзивными преимуществами являются поддержка в мобильном приложении и продление гарантии.
Второй аккумуляторОбеспечивает неограниченное время работы.
Технология Dust SensorАвтоматическое определение уровня запыленности с регулировкой мощности в зависимости от него. Продление времени работы благодаря интеллектуальному регулированию мощности. Очень легкая уборка.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
Продуманная система фильтрации
- 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр.
- Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха.
- Легкое опустошение контейнера.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Напряжение (В)
|25,2
|Объем (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (/мин)
|Нормальный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
|Время заряда стандартным зарядным устройством (мин)
|220
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,57
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумуляторы 25,2 В / 2,5 Ач (2 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Мини-турбощетка
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка для мебели «2 в 1»
- Удлинительная трубка: металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Рукоятка с мягкой накладкой
- Безмешковая система фильтрации
- Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
- Датчик запыленности
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.