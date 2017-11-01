Компактные пылесосы «Керхер»

Компактные пылесосы «Керхер» обеспечивают профессиональный уровень уборки и при этом за счет скромных размеров позволяют проводить очистку поверхностей в небольших помещениях и узких проходах, куда затруднен доступ более габаритной техники.

Ассортимент компактных пылесосов «Керхер»

По типу пылесборника пылесосы бывают:

Безмешковыми . Сбор пыли осуществляется в специальные контейнеры, которые можно мыть. Такие модели выгодны тем, что не нуждаются в покупке дополнительных аксессуаров;

. Сбор пыли осуществляется в специальные контейнеры, которые можно мыть. Такие модели выгодны тем, что не нуждаются в покупке дополнительных аксессуаров; С фильтр-мешками. Пыль в таких агрегатах собирается в специальные чехлы, которые по мере наполнения/загрязнения выбрасываются. Мешковые модели более удобны в эксплуатации из-за быстрой процедуры замены мешков без контакта с грязью.

По конструкции пылесосы бывают:

Вертикальными . Они отличаются максимально компактными размерами и обеспечивают возможность уборки труднодоступных мест;

. Они отличаются максимально компактными размерами и обеспечивают возможность уборки труднодоступных мест; Горизонтальными. Они занимают на полу больше места, но нередко обладают более высокой мощностью, чем вертикальные модели.

Есть выбор и в плане дизайна. Оборудование выпускается в корпусе разных цветов: белого, черного, желтого и т. д.

Отличительные особенности компактных пылесосов «Керхер»

Высокая мощность при скромных габаритах.

Весь функционал полноразмерных моделей.

Большое количество насадок.

Гарантия до 5 лет.

Эффективность при уборке различных типов загрязнений.

Возможность использования для решения как бытовых, так и профессиональных задач.

Эргономичная конструкция, удобные ручки.

Размещение элементов управления в зоне близкого доступа.

В этом разделе сайта вы можете ознакомиться с характеристиками и отзывами на представленные модели техники. Чтобы купить компактный пылесос «Керхер» по доступной цене, воспользуйтесь «Корзиной».