Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 2
Благодаря гиронавигации и удобному управлению из мобильного приложения интеллектуальный робот-пылесос RCV 2 с функцией влажной уборки в полностью автономном режиме систематически очищает как твердые напольные покрытия, так и ковры с коротким ворсом.
Высвобождает время для любимых занятий: интеллектуальный робот-пылесос RCV 2 берет на себя всю заботу об уборке полов. Достаточно включить аппарат, и он в автономном режиме систематически очистит твердые напольные покрытия и ковры с коротким ворсом. Мощная всасывающая турбина в сочетании с вращающимися основной и боковой щетками обеспечивает очистку всей площади пола, включая краевые и угловые участки, от сухого мусора, собираемого во встроенный мусоросборник. При необходимости аппарат RCV 2 может осуществлять не только сухую, но и влажную уборку или комбинировать оба режима. С этой целью аппарат оснащен системой резервуаров «2 в 1»: кроме пылесборника объемом 420 мл предусмотрен также бачок для чистой воды вместимостью 250 мл. После окончания уборки или при значительном снижении заряда аккумулятора робот-пылесос возвращается на базовую станцию для его заряда. Аппарат оснащен дополнительными датчиками, предотвращающими его падение с высоты (например, с лестницы). Начало уборки может быть удобно инициировано со смартфона с установленным мобильным приложением, с пульта дистанционного управления или нажатием кнопки на корпусе RCV 2. В приложении можно настраивать режимы работы и задавать индивидуальные планы уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.
Особенности и преимущества
Высокая сила всасывания при плоской форме корпусаВысокая сила всасывания (4000 Па) гарантирует эффективную уборку с удалением большинства видов мусора, включая крошки еды, арахис и т. п. 4 режима всасывания обеспечивают решение аппаратом RCV 2 всех задач уборки. Комбинация основной и боковой щеток гарантирует эффективную уборку во всем доме. Благодаря малой габаритной высоте (лишь 8 см) робот-пылесос RCV 2 прекрасно подходит для уборки пола под мебелью.
Влажная уборкаДля улучшения результатов уборки в аппарате RCV 2 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 2 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации. Система резервуаров «2 в 1», состоящая из пылесборника объемом 420 мл и бачка для чистой воды объемом 250 мл, обеспечивает быстрое и легкое чередование режимов уборки.
Локальный режим и уборка в углахЛокальная уборка сильнозагрязненных участков и оптимизированная очистка пола вдоль стен.
Речевое информирование
- Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 2 выдаются в речевой форме.
- Речевые уведомления повышают эффективность уборки. Если роботу-пылесосу требуется помощь или техническое обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Датчики перепада высот
- Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 2 с лестниц или высоких уступов.
- Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
- Компания Kärcher неукоснительно соблюдает все законодательные предписания в отношении защиты персональных данных.
- Регулярные обновления повышают эффективность робота-пылесоса и функциональные возможности приложения. Кроме того, они повышают надежность функционирования системы и обеспечивают адаптацию к изменяющимся условиям.
Простота управления при помощи мобильного приложения с WiFi-соединением
- Мобильное приложение позволяет адаптировать множество настроек к индивидуальным потребностям.
- Для настройки аппарата RCV 2 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
- Информация о состоянии аппарата и сведения о прогрессе уборки.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
- Пульт дистанционного управления позволяет адаптировать множество настроек к индивидуальным потребностям.
- Робот-пылесос RCV 2 может использоваться и без WiFi и приложения, только с пультом дистанционного управления.
- Удобное решение для пожилых людей: возможность эксплуатации аппарата без смартфона.
Корректировка параметров уборки и функция таймера
- Параметры уборки, в частности сила всасывания или расход воды, могут задаваться в приложении.
- При помощи мобильного приложения могут определяться и корректироваться планы и графики уборки.
- Робот-пылесос RCV 2 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Легкое соединение с локальной сетью
- Аппарат RCV 2 может соединяться с доступной локальной сетью по Bluetooth или WiFi.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|330
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,6
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|130
|Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч)
|80
|Мусоросборник "2 в 1" (мл)
|420
|Бак для чистой воды "2 в 1" (мл)
|250
|Мощность всасывания (Па)
|4000
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|65
|Род тока зарядной станции (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг)
|3,1
|Масса базовой станции (кг)
|0,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,76
|Высота робота-пылесоса (мм)
|80
|Диаметр робота (мм)
|325
|Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм)
|66 x 146 x 101
Scope of supply
- Щетки
- Боковая щетка: 2 x
- Фильтр: 2 x
- Инструмент для очистки
- Моющий узел
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
- Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды
- Зарядная станция
Оснащение
- Автономная уборка
- Датчики перепада высот
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные сервисы / функции в приложении
- Речевое информирование
- Гироскопическая система навигации
- Таймер: Возможны несколько таймеров
- Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю
Видео
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Ковровые напольные покрытия с коротким ворсом
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.