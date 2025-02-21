Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 3

Интеллектуальный робот-пылесос RCV 3 с точной системой лидарной навигации и возможностью удобного управления из мобильного приложения очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. В нем предусмотрена также возможность влажной уборки твердых покрытий.

Высвобождает время для любимых занятий: интеллектуальный робот-пылесос RCV 3 берет на себя всю заботу об уборке полов. После включения он самостоятельно систематически очищает как твердые напольные покрытия, так и ковры с коротким ворсом. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям помещения, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. При необходимости аппарат RCV 3 может осуществлять и влажную уборку. При снижении заряда аккумулятора он производит его промежуточный подзаряд, а по окончании работы всегда возвращается к своей базовой станции. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 3 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 3 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.

Особенности и преимущества
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 3: Влажная уборка
Влажная уборка
Для улучшения результатов уборки в аппарате RCV 3 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 3 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 3: Точная навигация
Точная навигация
Датчики лидарной системы аппарата RCV 3 обеспечивают точное построение планов помещений и безопасное перемещение по ним в процессе уборки. Быстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения даже в темноте и создает карты для безопасного перемещения по ним.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 3: Датчики перепада высот
Датчики перепада высот
Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 3 с лестниц или высоких уступов. Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
  • Будучи производителем с головным офисом в Германии, компания Kärcher неукоснительно соблюдает все действующие в этом государстве законодательные предписания в отношении защиты персональных данных.
  • Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий.
  • Регулярные обновления повышают эффективность робота-пылесоса и функциональные возможности приложения. Кроме того, они повышают надежность функционирования системы и обеспечивают адаптацию к изменяющимся условиям.
Речевое информирование
  • Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 3 выдаются в речевой форме.
  • Если роботу-пылесосу RCV 3 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Удобное управление из приложения по Wi-Fi
  • Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
  • Для настройки аппарата RCV 3 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
  • Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Построение точных планов с возможностью разнообразных корректировок
  • Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
  • Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
  • Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Корректировка параметров уборки
  • Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Таймер
  • Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
  • Робот-пылесос RCV 3 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора литий-ионный
Емкость аккумулятора (Ач) 3,2
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 120
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) 85
Мусоросборник (мл) 500
Мусоросборник "2 в 1" (мл) 300
Бак для чистой воды "2 в 1" (мл) 170
Мощность всасывания (Па) 2500
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 67
Род тока зарядной станции (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) 3,7
Масса базовой станции (кг) 0,6
Масса (с упаковкой) (кг) 6,946
Высота робота-пылесоса (мм) 94
Диаметр робота (мм) 350
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 80 x 150 x 102

Scope of supply

  • Щетки
  • Боковая щетка: 2 x
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Моющий узел
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
  • Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды
  • Мусоросборник
  • Зарядная станция

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Интеллектуальные сервисы / функции в приложении
  • Речевое информирование
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Таймер: Возможны несколько таймеров
  • Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковровые напольные покрытия с коротким ворсом
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

