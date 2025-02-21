Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5

Робот-пылесос RCV 5, оснащенный системой искусственного интеллекта, осуществляет сухую и влажную уборку в полностью автономном режиме. Оснащение лидарной навигационной системой, дуальной лазерной системой и камерой позволяет ему распознавать препятствия и огибать их.

Интеллектуальный робот-пылесос RCV 5 очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. Ультразвуковой датчик распознает ковры, для более эффективной очистки которых включается режим максимальной силы всасывания. Аппарат RCV 5 способен выполнять и влажную уборку, причем в этом режиме он автоматически объезжает ковры. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 5 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Благодаря дуальной лазерной системе с камерой топ-модель RCV 5 распознает даже такие низкие препятствия, как кабели, носки или обувь, и объезжает их. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 5 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.

Особенности и преимущества
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5: Влажная уборка
Влажная уборка
Для улучшения результатов уборки в аппарате RCV 5 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 5 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5: Точная навигация с использованием системы искусственного интеллекта
Точная навигация с использованием системы искусственного интеллекта
Быстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения и создает точные планы для безопасного перемещения робота-пылесоса даже в темноте. Благодаря оснащению дуальной лазерной системой и камерой робот-пылесос способен огибать даже небольшие препятствия малой высоты, не распознаваемые лидарной навигационной системой (например, обувь, носки или кабели). Препятствия, распознанные дуальной лазерной системой и камерой, включаются в план помещения. Робот-пылесос совершает интеллектуальные маневры для их объезда, исключающие его застревание или повреждение.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5: Распознавание ковров и повышение силы всасывания
Распознавание ковров и повышение силы всасывания
Аппарат RCV 5 автоматически распознает ковровые покрытия при помощи ультразвукового датчика и отмечает их на плане, сохраненном в приложении. В случае активации режима влажной уборки робот-пылесос объезжает распознанные ранее ковры. Функция Auto Boost обеспечивает улучшенную очистку ковровых покрытий за счет повышения силы всасывания.
Датчики перепада высот
  • Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 5 с лестниц или высоких уступов.
  • Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
  • Будучи производителем с головным офисом в Германии, компания Kärcher неукоснительно соблюдает все действующие в этом государстве законодательные предписания в отношении защиты персональных данных.
  • Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий.
  • Регулярные обновления повышают эффективность робота-пылесоса и функциональные возможности приложения. Кроме того, они повышают надежность функционирования системы и обеспечивают адаптацию к изменяющимся условиям.
Речевое информирование
  • Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 5 выдаются в речевой форме.
  • Если роботу-пылесосу RCV 5 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Удобное управление из приложения по Wi-Fi
  • Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
  • Для настройки аппарата RCV 5 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
  • Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Построение точных планов с возможностью разнообразных корректировок
  • Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
  • Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
  • Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Корректировка параметров уборки
  • Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Таймер
  • Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
  • Робот-пылесос RCV 5 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора литий-ионный
Емкость аккумулятора (Ач) 5,2
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 120
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) 85
Мусоросборник (мл) 330
Объем бака для чистой воды (мл) 240
Мощность всасывания (Па) 5000
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 66
Род тока зарядной станции (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) 3,9
Масса базовой станции (кг) 0,4
Масса (с упаковкой) (кг) 6,49
Высота робота-пылесоса (мм) 97
Диаметр робота (мм) 350
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 135 x 150 x 99

Scope of supply

  • Щетки
  • Боковая щетка: 2 x
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Моющий узел
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
  • Мусоросборник
  • Объем бака для чистой воды
  • Зарядная станция

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Датчик для ковров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Интеллектуальные сервисы / функции в приложении
  • Речевое информирование
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Лазерный датчик и камера
  • Таймер: Возможны несколько таймеров
  • Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5

Видео

Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия
  • Ковровые напольные покрытия с коротким ворсом
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025