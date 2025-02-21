Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5
Робот-пылесос RCV 5, оснащенный системой искусственного интеллекта, осуществляет сухую и влажную уборку в полностью автономном режиме. Оснащение лидарной навигационной системой, дуальной лазерной системой и камерой позволяет ему распознавать препятствия и огибать их.
Интеллектуальный робот-пылесос RCV 5 очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. Ультразвуковой датчик распознает ковры, для более эффективной очистки которых включается режим максимальной силы всасывания. Аппарат RCV 5 способен выполнять и влажную уборку, причем в этом режиме он автоматически объезжает ковры. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 5 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Благодаря дуальной лазерной системе с камерой топ-модель RCV 5 распознает даже такие низкие препятствия, как кабели, носки или обувь, и объезжает их. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 5 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.
Особенности и преимущества
Влажная уборкаДля улучшения результатов уборки в аппарате RCV 5 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 5 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Точная навигация с использованием системы искусственного интеллектаБыстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения и создает точные планы для безопасного перемещения робота-пылесоса даже в темноте. Благодаря оснащению дуальной лазерной системой и камерой робот-пылесос способен огибать даже небольшие препятствия малой высоты, не распознаваемые лидарной навигационной системой (например, обувь, носки или кабели). Препятствия, распознанные дуальной лазерной системой и камерой, включаются в план помещения. Робот-пылесос совершает интеллектуальные маневры для их объезда, исключающие его застревание или повреждение.
Распознавание ковров и повышение силы всасыванияАппарат RCV 5 автоматически распознает ковровые покрытия при помощи ультразвукового датчика и отмечает их на плане, сохраненном в приложении. В случае активации режима влажной уборки робот-пылесос объезжает распознанные ранее ковры. Функция Auto Boost обеспечивает улучшенную очистку ковровых покрытий за счет повышения силы всасывания.
Датчики перепада высот
- Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 5 с лестниц или высоких уступов.
- Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
- Будучи производителем с головным офисом в Германии, компания Kärcher неукоснительно соблюдает все действующие в этом государстве законодательные предписания в отношении защиты персональных данных.
- Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий.
- Регулярные обновления повышают эффективность робота-пылесоса и функциональные возможности приложения. Кроме того, они повышают надежность функционирования системы и обеспечивают адаптацию к изменяющимся условиям.
Речевое информирование
- Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 5 выдаются в речевой форме.
- Если роботу-пылесосу RCV 5 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Удобное управление из приложения по Wi-Fi
- Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
- Для настройки аппарата RCV 5 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
- Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Построение точных планов с возможностью разнообразных корректировок
- Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
- Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
- Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Корректировка параметров уборки
- Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Таймер
- Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
- Робот-пылесос RCV 5 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5,2
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|120
|Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч)
|85
|Мусоросборник (мл)
|330
|Объем бака для чистой воды (мл)
|240
|Мощность всасывания (Па)
|5000
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|66
|Род тока зарядной станции (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг)
|3,9
|Масса базовой станции (кг)
|0,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,49
|Высота робота-пылесоса (мм)
|97
|Диаметр робота (мм)
|350
|Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Щетки
- Боковая щетка: 2 x
- Фильтр: 2 x
- Инструмент для очистки
- Моющий узел
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
- Мусоросборник
- Объем бака для чистой воды
- Зарядная станция
Оснащение
- Автономная уборка
- Датчики перепада высот
- Датчик для ковров
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Интеллектуальные сервисы / функции в приложении
- Речевое информирование
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Лазерный датчик и камера
- Таймер: Возможны несколько таймеров
- Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Ковровые напольные покрытия с коротким ворсом
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.