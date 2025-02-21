Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Трехслойный садовый шланг с устойчивой к давлению оплеткой не содержит фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Высокопрочная оплетка содержит нить компании DuPont™ Kevlar®. Шланг обладает высокой термостойкостью от -20 до 65 ° C. Шланги качества Kärcher PrimoFlex® отличаются максимальной прочностью, гибкостью и сопротивлением излому. Гарантия 15 лет, при регистрации на www.karcher.ru