Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м

Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C

Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Трехслойный садовый шланг с устойчивой к давлению оплеткой не содержит фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Высокопрочная оплетка содержит нить компании DuPont™ Kevlar®. Шланг обладает высокой термостойкостью от -20 до 65 ° C. Шланги качества Kärcher PrimoFlex® отличаются максимальной прочностью, гибкостью и сопротивлением излому. Гарантия 15 лет, при регистрации на www.karcher.ru

Особенности и преимущества
15 лет гарантия
  • Гарантированная долговечность
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 30 бар
  • Гарантия долгого срока службы.
Чрезвычайно прочный и гибкий
  • Гарантированная долговечность
Высокая стойкость к температурам от 0 до +40°C
  • Гарантия долгого срока службы.
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Инновационное плетение с использованием желтых нитей DuPont™ Kevlar®
  • Высокое качество.
Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
  • Гарантированная долговечность
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %)
  • Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Длина шланга (м) 25
Цвет желтый
Масса (кг) 5,96
Масса (с упаковкой) (кг) 6,005
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 375 x 150

DuPont™ and Kevlar® торговые марки или зарегистрированные торговые марки E.I. du Pont de Nemours and Company.

Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
