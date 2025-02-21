Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м
Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C
Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Трехслойный садовый шланг с устойчивой к давлению оплеткой не содержит фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Высокопрочная оплетка содержит нить компании DuPont™ Kevlar®. Шланг обладает высокой термостойкостью от -20 до 65 ° C. Шланги качества Kärcher PrimoFlex® отличаются максимальной прочностью, гибкостью и сопротивлением излому. Гарантия 15 лет, при регистрации на www.karcher.ru
Особенности и преимущества
15 лет гарантия
- Гарантированная долговечность
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 30 бар
- Гарантия долгого срока службы.
Чрезвычайно прочный и гибкий
- Гарантированная долговечность
Высокая стойкость к температурам от 0 до +40°C
- Гарантия долгого срока службы.
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Инновационное плетение с использованием желтых нитей DuPont™ Kevlar®
- Высокое качество.
Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Гарантированная долговечность
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %)
- Не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|5,96
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,005
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 375 x 150
DuPont™ and Kevlar® торговые марки или зарегистрированные торговые марки E.I. du Pont de Nemours and Company.
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь