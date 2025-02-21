Концентрат средства для мойки окон RM 500, 500мл

Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра готового раствора

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Упаковочная единица (шт.) 8
Масса (с упаковкой) (кг) 0,562
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 65 x 65 x 210
Концентрат средства для мойки окон RM 500, 500мл
Концентрат средства для мойки окон RM 500, 500мл
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Окна с горбыльками
  • Зеркала
  • Стеклянные столы
  • Душевые кабины
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025