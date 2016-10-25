Поиск адаптера EASY!Lock
Как выглядит идеальное соединение. Для того чтобы соединять между собой различные части аксессуаров и подсоединять их к аппаратам было сделано 8 адаптеров. Это гарантирует, что все существующие аппараты и новое дополнительное оборудование могут соединяться без каких-либо проблем между собой. В данном модуле вы сможете подобрать необходимый адаптер для вашего аппарата.
Как быстро найти верный адаптер.
Сначала выберите группу товаров вверху слева. Далее необходимо проверить какое именно соединение вы используете. Чтобы узнать какое именно соединение вы используете нажмите на иконку информации. Далее в правом окошке выберите группу продуктов которые вы хотите соединить. После этого верный адаптер будет показан в центре.
Пожалуйста, выберите 1 продукт
Пожалуйста, выберите группу.
Пожалуйста, выберите 2 продукт
Пожалуйста, сначала выберите 1 продукт