Данная акция дествительна до 31 декабря 2017 года.
Пистолеты
Easy press
Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155 оС. Это позволяет также использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Для подключения струйных трубок имеется наружная резьба M22 x 1,5 которая дает возможность присоединить любую струйную трубку, в том числе, быстросъемную муфту. К пистолету можно подключить шланги высокого давления со штуцером диаметром 11 мм. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 4.775-463.0
Classic
Пистолет Classic рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 28 Мпа (280 бар) и поток воды до 25 л/мин (1500 л/ч) при макс. температуре 120 оС. Шланг подключается непосредственно к рукоятке. Резьбовые соединения M22 x 1,5 изготовленные из латуни совместимы со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости возможна установка быстросъемной муфты.
арт. 9.751-139.0
Easy press
Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155 оС. Это позволяет использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Пистолет имеет резьбовые соединения из латуни M22 x 1,5 которые гарантируют полную совместимость со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости на пистолет может быть установлена быстросъемная муфта. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 4.775-466.0
Шланги
DN 6, 10м
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 250 бар DN 6, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 6.391-238.0
DN 8, 10 м
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 315 бар DN 8, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 6.390-025.0
DN 6, 15м
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 300 бар DN 6, 15м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 6.391-006.0
Longlife DN 8, 10 м
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Имеет двойное армирование из нержавеющей стали. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 6.391-351.0
Longlife DN 8, 20 м
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 20м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Имеет двойное армирование из нержавеющей стали. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 6.390-208.0
Струйные трубки
Поворотная, 600 мм
Струйная трубка 600 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым разъемом M 22 x 1,5. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую защиту от вибраций и высокой температуры. Трубка способна поворачиваться на 360° при работе под давлением. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 9.751-140.0
Поворотная, 850 мм
Струйная трубка 850 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым разъемом M 22 x 1,5. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую защиту от вибраций и высокой температуры. Трубка способна поворачиваться на 360° при работе под давлением. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 4.760-663.0
Поворотная, 1050 мм
Струйная трубка 1050 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым разъемом M 22 x 1,5. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую защиту от вибраций и высокой температуры. Трубка способна поворачиваться на 360° при работе под давлением. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 4.760-660.0
Водяные фильтры
Фильтр тонкой очистки воды с адаптером
Фильтр монтируется на входе в аппарат высокого давления и имеет адаптер переходник на резьбы типа R 3/4“ и R 1”. Размер ячеек 125 мкм. макс. температура 50 °C. Пропускная способность до 1.200 л/ч. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Конструкция фильтра гарантирует его длительный срок службы, допускается демонтаж и разборка для обслуживания и очистки. Наличие фильтра тонкой очистки увеличивает срок службы помпы аппарата высокого давления как минимум вдвое. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 4.730-102.0
Фильтр тонкой очистки воды
Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 100 мкм, макс. температура 60 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 3/4". С прозрачным стаканом для контроля состояния фильтровальной сетки. Конструкция фильтра гарантирует его длительный срок службы, допускается демонтаж и разборка для обслуживания и очистки. Наличие фильтра тонкой очистки увеличивает срок службы помпы аппарата высокого давления как минимум вдвое. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
арт. 2.637-691.0