Easy press

Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155 оС. Это позволяет использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Пистолет имеет резьбовые соединения из латуни M22 x 1,5 которые гарантируют полную совместимость со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости на пистолет может быть установлена быстросъемная муфта. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

арт. 4.775-466.0