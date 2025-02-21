Аппарат высокого давления K 3.100 BLACK (127V)

Параметры электросети (В/Гц) 127 / 60
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1815
Производительность (л/ч) макс. 360
Потребляемая мощность (Вт) 1500
Cоединительный кабель (м) 5
  • Приспособление для очистки поверхностей: T 150
  • Щетка для мойки колесных дисков
  • Насадка для пенной чистки: 300 мл
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
