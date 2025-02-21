Аппарат высокого давления K 3.100 BLACK (127V)
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|127 / 60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1815
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Потребляемая мощность (Вт)
|1500
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
Scope of supply
- Приспособление для очистки поверхностей: T 150
- Щетка для мойки колесных дисков
- Насадка для пенной чистки: 300 мл
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.