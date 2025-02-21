Компактная, легкая, практичная, надежная – мини-мойка высокого давления К 3.200 – это именно то, что необходимо для поддержания Вашего сада и двора чистыми. Она легко переносится, поэтому ее используют для мойки автомобилей, садовой мебели или террас. Корпус выполнен из ударостойкой пластмассы, это защищает приводной и насосный агрегаты от попадания грязи или повреждений. Предохранительный клапан контролирует силу давления. Аппарат оснащен функцией «мотор-стоп», которая автоматически отключает двигатель при закрытом пистолете. Благодаря высококачественному материалу N-Cor из котрого сделан насос, аппарат работает достаточно тихо, достигая при этом высокий процент КПД. Как и все аппараты высокого давления Kärcher, К 3.200 оснащен интегрированным механизмом всасывания чистящего средства. Аппарат обладает числом практических преимуществ, среди которых большой включатель/выключатель, держатели на корпусе аппарата для хранения аксессуаров, эргономический пистолет и др.