Аппарат высокого давления K 3.30 -127V *BR

Особенности и преимущества
Удобная ручка для переноски
  • Эргономичная круговая ручка, можно использовать со всех сторон, обеспечивает удобную транспортировку.
  • Прост в использовании
  • Надежность и долговечность
Привлекательный дизайн
  • Надежность и долговечность
  • Повышенная эффективность очистки.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 127 / 60
Давление (фунт/кв. дюйм) 1885
Производительность (л/ч) 380
Температура воды на входе (°C) 40
Потребляемая мощность (Вт) 1700
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,945
Масса (с упаковкой) (кг) 16,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Струйная трубка Vario Power
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3.30 -127V *BR
Аппарат высокого давления K 3.30 -127V *BR
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Фасады
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Уборка в гараже
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025