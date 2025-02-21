Аппарат высокого давления K 3.30 -220V *BR
Особенности и преимущества
Удобная ручка для переноски
- Эргономичная круговая ручка, можно использовать со всех сторон, обеспечивает удобную транспортировку.
- Прост в использовании
- Надежность и долговечность
Привлекательный дизайн
- Надежность и долговечность
- Повышенная эффективность очистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220
|Частота (Гц)
|60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|1885
|Производительность (л/ч)
|380
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1700
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,695
|Масса (с упаковкой) (кг)
|16,45
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Насадка для пенной чистки: 0.3 л
- Струйная трубка Vario Power
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Фасады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Уборка в гараже
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.