Аппарат высокого давления K 3.85 ROBUSTA 127V

Спецификации

Технические характеристики

Давление (фунт/кв. дюйм) 1740
Производительность (л/ч) 360
Потребляемая мощность (кВт) 1,5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,96
Масса (с упаковкой) (кг) 14,45
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 516 x 295 x 282
