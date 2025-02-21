Аппарат высокого давления K 3.85 ROBUSTA 127V
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|1740
|Производительность (л/ч)
|360
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,96
|Масса (с упаковкой) (кг)
|14,45
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|516 x 295 x 282
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.