Аппарат высокого давления K 3 Comfort Black Home*AR
Особенности и преимущества
Грязевая фреза
- Вращающаяся точечная струя для удаления стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар/фунт/кв. дюйм)
|120 / 1700
|Производительность (л/ч)
|330
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1500
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 345 x 573
Scope of supply
- Приспособление для очистки поверхностей: T 150
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Телескопическая ручка
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Мотоциклы и мотороллеры
- Садовый инвентарь
- Легковые автомобили малого класса
- Велосипеды
- Наружные лестницы
- Террасы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.