Аппарат высокого давления K 3 Deluxe Premium
Мощный аппарат высокого давления с инновационным электродвигателем водяного охлаждения, предназначенный для устранения загрязнений средней степени.
Аппарат K 3 Deluxe Premium прекрасно подходит для удаления любых обычных загрязнений с автомобилей и поверхностей средней площади вокруг дома и в саду. Давление легко настраивается поворотом струйной трубки Vario Power в зависимости от решаемой задачи. Дополнительная грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю воды, позволяет устранять самые стойкие загрязнения. Кроме того, аппарат оснащен барабаном для шланга, телескопической ручкой для удобного перемещения на колесах и держателями для принадлежностей, позволяющими всегда иметь их под рукой.
Особенности и преимущества
Асинхронный двигатель водяного охлажденияПовышенная производительность.
Барабан для шлангаУдобство обращения со шлангом.
Чистящее средствоСистема всасывания чистящего средства. Чистящие средства Kärcher повышают эффективность уборки, а также обеспечивают очищаемым поверхностям уход и защиту.
Телескопическая ручка
- Простота транспортировки.
Держатели для принадлежностей
- Принадлежности удобно хранятся на корпусе аппарата.
Грязевая фреза
- Вращающаяся точечная струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар)
|макс. 120
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (кв. фут)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,12
|Масса (с упаковкой) (кг)
|16,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|394 x 368 x 667
Scope of supply
- Пистолет: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Интегр. барабан для шланга высокого давления
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди
- Мотоциклы и мотороллеры
- Полы из камня
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.