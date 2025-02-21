Аппарат K 3 Deluxe Premium прекрасно подходит для удаления любых обычных загрязнений с автомобилей и поверхностей средней площади вокруг дома и в саду. Давление легко настраивается поворотом струйной трубки Vario Power в зависимости от решаемой задачи. Дополнительная грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю воды, позволяет устранять самые стойкие загрязнения. Кроме того, аппарат оснащен барабаном для шланга, телескопической ручкой для удобного перемещения на колесах и держателями для принадлежностей, позволяющими всегда иметь их под рукой.