Аппарат высокого давления K 3 FORCE CAR 220V
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220
|Частота (Гц)
|60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1815
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1500
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 345 x 573
Scope of supply
- Удлинительная трубка
- Моечная щетка
- Насадка для пенной чистки: 0.3 л
- Трубка Vario Power Short 360°
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.