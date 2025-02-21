Аппарат высокого давления K 3 HR
K 3 HR – классическая модель в программе аппаратов высокого давления Kärcher, оснащенная управляемым вручную барабаном для шланга. Она идеально подходит для периодического устранения повседневных загрязнений с велосипедов, мотоциклов, автомобилей, садовых изгородей и т. д.
Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко устранять любые повседневные загрязнения. Эта модель, укомплектованная пистолетом Quick Connect и 10-метровым шлангом высокого давления, прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения. Максимальную эффективность уборки обеспечивает применение чистящего средства, легко и быстро заливаемого во встроенный бачок и формирующего на поверхностях стойкую очищающую пену. Барабан для ручного сматывания и разматывания шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его во время перерывов в применении аппарата.
Особенности и преимущества
Барабан для шланга для удобного выполнения работУдобство работы благодаря большому радиусу действию и легкому разматыванию / сматыванию шланга.
Бак для чистящего средстваУдобная и аккуратная заправка чистящим средством: бачок имеет съемное исполнение.
Легко вращающиеся колеса и длинная ручкаВысокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
Система Quick Connect
- Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Грязевая фреза
- Вращающаяся точечная струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (МПа)
|макс. 13,5
|Производительность (л/мин)
|макс. 6,3
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,7
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,38
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,034
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|296 x 283 x 805
Области применения
- Автомобили
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди
- Мотоциклы и мотороллеры
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.