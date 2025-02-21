Аппарат высокого давления K 3 HR

K 3 HR – классическая модель в программе аппаратов высокого давления Kärcher, оснащенная управляемым вручную барабаном для шланга. Она идеально подходит для периодического устранения повседневных загрязнений с велосипедов, мотоциклов, автомобилей, садовых изгородей и т. д.

Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко устранять любые повседневные загрязнения. Эта модель, укомплектованная пистолетом Quick Connect и 10-метровым шлангом высокого давления, прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения. Максимальную эффективность уборки обеспечивает применение чистящего средства, легко и быстро заливаемого во встроенный бачок и формирующего на поверхностях стойкую очищающую пену. Барабан для ручного сматывания и разматывания шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его во время перерывов в применении аппарата.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 HR: Барабан для шланга для удобного выполнения работ
Барабан для шланга для удобного выполнения работ
Удобство работы благодаря большому радиусу действию и легкому разматыванию / сматыванию шланга.
Аппарат высокого давления K 3 HR: Бак для чистящего средства
Бак для чистящего средства
Удобная и аккуратная заправка чистящим средством: бачок имеет съемное исполнение.
Аппарат высокого давления K 3 HR: Легко вращающиеся колеса и длинная ручка
Легко вращающиеся колеса и длинная ручка
Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
Система Quick Connect
  • Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Грязевая фреза
  • Вращающаяся точечная струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (МПа) макс. 13,5
Производительность (л/мин) макс. 6,3
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,7
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,38
Масса (с упаковкой) (кг) 8,034
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 296 x 283 x 805
Области применения
  • Автомобили
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди
  • Мотоциклы и мотороллеры
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
