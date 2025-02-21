Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR Car & Deck позволяет легко устранять любые повседневные загрязнения. Эта модель, укомплектованная пистолетом Quick Connect и 10-метровым шлангом высокого давления, прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения. Максимальную эффективность уборки обеспечивает применение чистящего средства, легко и быстро заливаемого во встроенный бачок и формирующего на поверхностях стойкую очищающую пену. Барабан для ручного сматывания и разматывания шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его во время перерывов в применении аппарата.