Аппарат высокого давления K 3 HR Deck
K 3 HR – классическая модель в программе аппаратов высокого давления Kärcher, оснащенная управляемым вручную барабаном для шланга. Она идеально подходит для периодического устранения повседневных загрязнений с велосипедов, мотоциклов, автомобилей, садовых изгородей и т. д.
Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко устранять любые повседневные загрязнения. Эта модель, укомплектованная пистолетом Quick Connect и 10-метровым шлангом высокого давления, прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения. Максимальную эффективность уборки обеспечивает применение чистящего средства, формирующего на поверхностях стойкую очищающую пену. Оно может наноситься из встроенного бачка или при помощи насадки для пенной чистки. Барабан для ручного сматывания и разматывания шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его во время перерывов в применении аппарата.
Особенности и преимущества
Барабан для шланга для удобного выполнения работУдобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания.
Бак для чистящего средстваУдобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
Легко вращающиеся колеса и длинная ручкаВысокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
Система Quick Connect
- Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Грязевая фреза
- Вращающаяся точечная струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (МПа)
|макс. 13,5
|Производительность (л/мин)
|макс. 6,3
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,7
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,38
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|296 x 283 x 805
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Автомобили
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.