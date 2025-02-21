Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко устранять любые повседневные загрязнения. Эта модель, укомплектованная пистолетом Quick Connect и 10-метровым шлангом высокого давления, прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения. Максимальную эффективность уборки обеспечивает применение чистящего средства, формирующего на поверхностях стойкую очищающую пену. Оно может наноситься из встроенного бачка или при помощи насадки для пенной чистки. Барабан для ручного сматывания и разматывания шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его во время перерывов в применении аппарата.