Аппарат высокого давления K3.98

Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 127
Частота (Гц) 60
Давление (фунт/кв. дюйм/бар) 1740 / 120
Производительность (л/ч) 360
Температура воды на входе (°C) 40
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1500
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,375
Масса (с упаковкой) (кг) 15,65
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Всасывающий шланг
  • Струйная трубка Vario Power
  • Шланг высокого давления: 6 м
Аппарат высокого давления K3.98
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

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