Аппарат высокого давления K3.98
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|127
|Частота (Гц)
|60
|Давление (фунт/кв. дюйм/бар)
|1740 / 120
|Производительность (л/ч)
|360
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1500
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,375
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15,65
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Всасывающий шланг
- Струйная трубка Vario Power
- Шланг высокого давления: 6 м
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
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