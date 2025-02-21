Оснащаемая дисковой щеткой поломойно-всасывающая машина BD 43/35 C Ep, питаемая от электросети 230 В / 50 Гц, стоит значительно меньше аналогичных машин с аккумуляторным питанием, не уступая им в техническом отношении. Машина рабочей шириной 43 см впечатляет большим объемом бака (35 л), V-образной всасывающей балкой шириной 900 мм и исключительной простотой в управлении, обеспечиваемой системой EASY и хорошо заметными желтыми элементами управления. Кроме того, она работает очень тихо и очень проста в очистке. Обладающая высокой маневренностью машина BD 43/35 C Ep является идеальным решением для уборки в небольших и тесно заставленных помещениях площадью до 900 м². При этом ее компактная конструкция обеспечивает оператору превосходный обзор очищаемого участка пола.