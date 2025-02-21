Поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Classic Ep

Идеальный выбор: Сетевая поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Ep Classiс с объёмом бака 60 литров, с дисковым щеточным узлом и производительность до 2,000 м²/ч.

Компактная BD 50/60 C Ep Classic обеспечивает максимальную производительность уборки с минимальным оснащением. Машина имеет традиционную технологию дисковой щетки. Работа отличается простотой благодаря фирменной панели управления EASY Operation. BD 50/60 C Ep Classic имеет упрощенные технические особенности что позволяет быстро освоить её рабочему персоналу. Высокая маневренность и хороший обзор обеспечивается благодаря компактным габаритам машины. BD 50/60 C Ep Classic - электропитание осуществляется от бытовой электросети 220В. В процессе работы машина всегда должна быть подключена к розетке с помощью удлинительного кабеля. Время работы BD 50/60 C Ep Classic не ограничено емкостью аккумуляторов. Фактически, машину можно эксплуатировать в режиме 24/7

Особенности и преимущества
Поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Classic Ep: Доступная модель начального уровня
Доступная модель начального уровня
Отличное соотношение цена-производительность Сокращение функционала до самых важных функций
Поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Classic Ep: Большой объем бака при компактных габаритах
Большой объем бака при компактных габаритах
Очень маневренная Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности
Поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Classic Ep: Большая рабочая ширина
Большая рабочая ширина
Интегрированный дисковый щеточный узел с шириной 51 см Для эффективной очистки площадей среднего размера
Работает от сети (230 В, 50 Гц)
  • Низкий вес
  • Подходит как для периодического так и для продолжительного использования
Система Home Base
  • Возможность закрепления дополнительных принадлежностей и аксессуаров
  • Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Панели управления EASY
  • Управление одним переключателем
  • Очень простая в работе
Простое понимание назначения функций благодаря элементам управления желтого цвета
  • Короткое время освоения даже для необученного персонала
Крепкие и надежные элементы управления
  • Подходит для ежедневной работы
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 900
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 60 / 60
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2040
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1020
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1100
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 52
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети

Видео

