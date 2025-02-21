Поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep + MF, благодаря вертикальному дизайну, такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Давление прижима щётки устройства в 10 раз больше, чем у обычной швабры. Роликовая щётка вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина собирает воду, как при движении вперёд, так и назад. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. Это позволяет размыть стойкие загрязнения с последующим их удалением. Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач. Версия MF - оснащается дополнительной микроволоконной щеткой для пористого керамогранита.