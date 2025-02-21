Поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep + MF
Сверхкомпактная сетевая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep + MF с баком на 4 литра и роликовой технологией щёточного узла. Дополнительно оснащается щеткой из микроволокна для глубокой очистки керамогранита - MF.
Поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep + MF, благодаря вертикальному дизайну, такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Давление прижима щётки устройства в 10 раз больше, чем у обычной швабры. Роликовая щётка вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина собирает воду, как при движении вперёд, так и назад. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. Это позволяет размыть стойкие загрязнения с последующим их удалением. Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач. Версия MF - оснащается дополнительной микроволоконной щеткой для пористого керамогранита.
Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Роликовая щетка также чистит фактурные поверхности и стыки.
- Ролик автоматически начинает движение вперед – это означает, что устройство не нужно толкать вперед.
Немедленно высыхает
- Мягкие резиновые всасывающие балки удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Возможность немедленного возобновления хождения по полу
- Для интенсивной чистки, всасывание также можно отключить педалью.
Всасывание может быть отключено
- Режим всасывания можно отключить с помощью педали
- Возможность глубокой чистки с нанесением и последующим сбором моющего раствора
Съемные резервуары
- Удобный бак для воды можно легко снять и заполнить в раковине.
- Резервуар для грязной воды можно отдельно снять и, например, опорожнить в раковине.
- Баки снимаются по-отдельности или вместе и снабжены ручкой для удобной переноски.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Ширина всасывающей балки (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|150
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1450
|Давление прижима щетки (г/см²)
|100
|Расход воды (л/мин)
|0,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 72
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|820
|Цвет
|антрацит
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- Цилиндрическая щетка из микроволокна: 1 шт.
- Колеса для транспортировки
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
Видео
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.