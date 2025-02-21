Микрорайдер BD 50/70 R Classic является превосходным решением для клиентов, которые ценят простоту, компактность, маневренность и универсальность, сочетаемые со скоростью, эффективностью уборки и исключительной надёжностью данных машин. Малые габариты и высокая маневренность с радиусом поворота 1,6 м позволяют без труда проводить уборку в ограниченных по размеру помещениях, маневрировать в узких местах и в зонах с высокой заставленностью. Быстроходность машины в сочетании с эффективностью чистки позволяют качественно убирать площади до 2000 кв.м в час, что делает Микрорайдер BD 50/70 R Classic идеальным решением для уборки небольших и средних: Торговых центров; Супермаркетов; Отдельных специализированных магазинов; Автосалонов; Объектов транспортной инфраструктуры; Производственных помещений и пр. Поломоечная машина BD 50/70 R Classic обладает рядом выгодных достоинств среди которых, компактный дизайн с высоким расположением сиденья оператора обеспечивают великолепный круговой обзор убираемой зоны, что повышает качество и эффективность уборки и снижает утомляемость оператора. Простота управления и эксплуатации, которая обеспечивается за счёт цветового (жёлтый) выделения элементов управления и сочетания интуитивно-понятных символов на панели управления и кратких ознакомительных фраз. Это делает процесс обучения и работы на машине быстрым и лёгким для персонала с любым уровнем подготовки. Высокий уровень надёжности благодаря применению простых, но эффективных технологических решений увеличивающих срок службы машины и снижающих вероятность поломки и простоя. Высокая степень универсальности BD 50/70 R Classic за счёт широкого выбора дополнительных аксессуаров значительно расширяет диапазон задач по уборке полов. При этом цена нового микрорайдера BD 50/70 R Classic с баком на 70 литров находится на уровне обычной толкаемой (walk-behind) поломоечной машины с объемом бака в 60 литров.