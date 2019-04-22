Защитите свое здоровье!

Легкие человека не рассчитаны на вдыхание мелкой пыли, особенно в тех случаях, когда она образуется в больших объемах и включает вещества, представляющие серьезную опасность для здоровья. Поэтому в медицинской статистике хронические обструктивные заболевания легких занимают третье место, а расходы на их лечение достигают многомиллиардных значений. Пожалуй, стоит задаться вопросом: насколько дорого Вам собственное здоровье?

Хорошему пылесосу нужен хороший фильтр

Все наши фильтры обладают превосходной эффективностью, а некоторые из них являются уникальными решениями на рынке.

Наилучшую защиту от пыли обеспечивает исключение ее распространения в пространстве – например, путем непосредственного отсасывания стружки, образующейся при работе с электроинструментами. А если избежать пылеобразования невозможно, на помощь приходят другие способы – пыль можно связывать, собирать пылесосом либо предотвращать ее проникновение в легкие, используя подходящие респираторы.

Классные решения во всех классах

Цветовая кодировка гарантирует максимальную безопасность труда: по ней можно сразу определить назначение фильтра. Коричневым цветом маркируются фильтры для сбора древесной и волокнистой пыли, красным – HEPA-фильтры, черным – фильтры, рассчитанные на самые сложные условия эксплуатации, синим – фильтры универсального применения, а зеленым –экономичные фильтры для сбора сухой пыли.

Карманный фильтр для древесины

Наша новейшая разработка: карманный фильтр, совместимый с любыми одномоторными пылесосами новой серии NT Tact. 8 цилиндров с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ) гарантируют высочайшую эффективность фильтрации древесной и волокнистой пыли всех видов. Гарантированная эффективность пылеудержания 99,9 %.

  • Первый фильтр, позволяющий собирать волокнистую пыль без фильтр-мешка.
  • Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).
  • Устойчивость к влаге и гниению.

Класс фильтра: M + L

Плоский складчатый фильтр Безопасный/HEPA

Эксклюзивное решение от Kärcher: первый фильтр класса H для пылесосов влажной и сухой уборки, допускающий очистку. В односекционном исполнении. Гарантированная эффективность пылеудержания 99,995 % (HEPA).

  • Пригодность для сбора вредной для здоровья и взрывоопасной пыли.
  • Первый на рынке фильтр класса H с ПТФЭ-покрытием, допускающий очистку и позволяющий собирать большие объемы мелкой пыли без фильтр-мешка.
  • При сборе вредной для здоровья пыли необходимо использовать комплект безопасного фильтра или мешок для утилизации.

Класс фильтра: H

Плоский складчатый фильтр универсальный Ultimate

Лучшее решение для выполнения работ, связанных с образованием больших объемов пыли (например, шлифовки свежего бетона или утилизации тонера): наш фильтр с ПТФЭ-покрытием, который может устанавливаться в любые одномоторные пылесосы серий NT Tact и NT Ap. Гарантированная эффективность пылеудержания 99,9 %.

  • Устойчивость к влаге и гниению.
  • Повышенная экономичность за счет увеличенного срока службы фильтра.
  • Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).

Класс фильтра: M+L

Плоский складчатый фильтр для влажной и сухой уборки Wet & Dry

Эти фильтры из полиэфирного шелка (PES), которыми серийно оснащаются наши пылесосы новой серии NT Tact, обеспечивают превосходные результаты сбора влажного и сухого мусора. Гарантированная эффективность пылеудержания 99,9 %.

  • Устойчивость к влаге и гниению.
  • Повышенная экономичность за счет увеличенного срока службы фильтра.
  • Возможность частого чередования операций влажной и сухой уборки.

 Класс фильтра: M+L

Плоский складчатый фильтр для сухой уборки Dry

Оптимальное бюджетное решение: бумажные фильтры для сбора сухого мусора, устанавливаемые в любые одномоторные пылесосы серий NT Tact и NT Ap. Гарантированная эффективность пылеудержания 99,9 %.

  • Высокая сила всасывания при сборе мелкой пыли.
  • Эффективное задержание пыли.
  • После сбора жидкостей фильтр должен высушиваться.

Класс фильтра: M+L

