Ringler - промышленные вакуумные системы
Входящая в концерн Kärcher компания Ringler GmbH предлагает типовые а так же индивидуальные решения в разных отраслях и направлениях деятельности предприятий. Более чем 40-летний опыт проектирования промышленных пылесосов и стационарных вакуумных систем гарантирует оптимальный учет потребностей клиентов, высокую надежность и производительность техники.
Продукты
Обеспыливание станков и механизмов
Аспирационные модули Ringler в модульном исполнении обеспечат автономную и бесперебойную работу автоматизированных комплексов с цифровым программным обеспечением, сократив тем самым затраты на последующее обслуживание основного производственного оборудования.
Локальное пылеудаление
Мобильные аспирационные установки позволят обеспечить чистоту и безопасность Ваших рабочих мест в зависимости от потребности в конкретный момент. Широкий перечень аксессуаров даёт возможность подключения к разному типу производственного оборудования без потери времени.
Централизованная уборка
Обустройство централизованной вакуумной системы позволит соблюдать чистоту выполнения производственного процесса на разных и независимых технологических участках, при этом выполняя централизованный сбор отработанного материала, мусора и жидкостей.
Вакуумные транспортные системы
Вакуумные транспортные системы позволят выполнить сбор материала и сырья, зачастую из труднодоступных мест, и вернуть его обратно в технологический процесс. Вакуумное оборудование полностью интегрируется в технологический процесс.
Централизованные аспирационные сети
Стационарные аспирационные установки позволяют обеспечить централизованное пылеудаление из группы станков и механизмов, при незначительных габаритах и занимаемой
площади.
Целевые группы
Машиностроение
Вакуумные системы Ringler в машиностроительной отрасли нацелены на повышение качества выпускаемо продукции, обеспыливание и уборку дорогостоящих программных комплексов с цифровым программным обеспечением, существенно продлевая ресурс работы и сохранность основных комплектующих, без необходимости привлечения сервисных служб для внепланового обслуживания и замены компонентов.
Фармацевтическая промышленность
Оборудование нашей компании внесёт существенных вклад в защиту рабочего персонала Вашего предприятия от специфических компонентов использованного сырья в процессе изготовления фармацевтических препаратов. Учитывая строгие требования к поддержанию чистоты производственных помещений и защите от смешивания продукта между разными технологическими участками, наши решения станут Вашими незаменимыми и безотказными помощниками.
Химическая промышленность
Превосходным решением на Вашем предприятии станет обустройство стационарных вакуумных систем для постоянной и эффективной уборки рабочих зон. Безопасность работы человека на каждом этапе изготовления продукта, от получения сырья до процесса упаковки готового к отгрузке товара – главная задача каждой из производственных компаний. Ведь оборудование и механизмы зачастую подлежат лёгкому восстановлению после ошибки, а вот восстановление здоровье человека – очень кропотливый и длительный процесс.
Пищевое производство
Системные решения от Ringler во взрывобезопасном исполнении помогут Вам раз и на всегда решить вопрос, связанный с производственным клинингом, когда в окружающей среде присутствует большая доля взрывоопасных пылевых взвесей. Мы поможем Вам устранить как непосредственно источники запыления, так и предоставим методы борьбы с их последствиями.
Металлообработка
Уборка металлической стружки, чипсов, пыли, а также охлаждающих жидкостей – неотъемлемая часть процесса обработки и изготовления металлоизделий. Наше
оборудование позволит Вам быстро и без трудностей убрать с рабочей области отработанный материал, централизованно выполнить его утилизацию либо же направить его в автоматическом режиме на повторную переработку. Мы поможем Вам выполнить очистку и сепарацию от стружки охлаждающих эмульсий и вернуть её обратно по целевому назначению.
Энергосберегающие технологии
Мы поможем Вам обеспечить поддержание в чистоте дорогостоящего оборудования для энергосберегающих технологий и решений по выработке экологически чистой энергии, даже в труднодоступных местах. Используя в своих системах энерго-эффективные силовые компоненты с малыми требованиями к подключению электроэнергии, мы поможем Вам существенно продлить ресурс оборудования без привлечения стороннего энергоносителя, а исключительно своими силами.
Самолётостроение
Повышенные требования ко всем составляющим компонентам, использование и применение композитных и сложно обрабатуемых материалов – частые задачи, с которыми сталкиваются специалисты в самолётостроительной области. Вот именно для облегчения Вашего труда и нацелены наши решения. От транспортировки пластиковых гранул до уборки и утилизации высоко абразивных материалов, обработки специальных сплавов, работы с высокотемпературными процессами – всё это не составит труда в поддержании высокого качества работы наших вакуумных систем.
Текстильная промышленность
Мы обладаем линейкой автоматизированных решений по уборки мелкодисперсных материалов и отходов текстильной промышленность. Наши установки обладают оптимальным сочетанием производительности и энергосбережения, при относительно низких требуемых финансовых затратах. Мы поможем Вам поддерживать высочайшее качество вашей продукции, а также быть конкурентоспособным игроком на рынке текстильной продукции.
50 лет опыта
Основанная в 1967 году компания Ringler занимает лидирующие позиции в сегменте промышленных вакуумных систем на территории Европейского Союза. От мобильных промышленных устройств до стационарных многопостовых систем, от уборки мелкой пыли до сбора и транспортировки огромных объемов материала – мы имеем реальный опыт, которым можно гордиться. После интеграции компании в концерн Керхер вложено много усилий в использование современных технологий и методов изготовления. Это именно то, что позволяет нам предоставить Вам по настоящему качественную продукцию в краткие сроки.
Сделано в Германии
Наша продукция производится исключительно в Германии. Благодаря нашим высококвалифицированным специалистам в области администрирования, производства, сборки, логистики и обслуживания мы можем гарантировать Вам истинное немецкое качество. Мы считаем, что только в тесном сотрудничестве с нашими заказчиками рождается по настоящему качественный продукт, который будет как надёжный, так и прост в эксплуатации.
Мы несём ответственность за наши решения, за наших сотрудников и нашу компанию. Это не просто громкие слова – а наша философия. Наши клиенты хотят качество и надёжность, и эти оба показателя вы можете получить применив решения от Ringler.
Интеграция в производство
Применяя наши решения в различных отраслях промышленности сложно избежать каких-либо недочётов. Каждая сфера деятельности имеет свою специфику, свои правила и требования. Не стоить пренебрегать и тем, что каждое производство имеет свои сложившиеся внутренние правила и устои, основанные на опыте и человеческом факторе в изготовлении продукта. Именно для этого перед разработкой концепции проекта мы детально подходим к вопросу технологии производства, вникаем во все мельчайшие подробности и особенности работы персонала. Только базируясь на данных фактах можно применить продукт, который будет оптимален в том или ином случае. После чего действительно можно быть уверенным, что работа с нашими системами будет комфортна для человека, совместима с внутренними технологическими процессами и минимально-затратная в последующем обслуживании.
Под ключ
Мы берем на себя всю ответственность за интеграцию наших решений на Ваши производственно-технологические участки. Начиная уже с первой контакта с Вами и разработки концепции проекта, изготовления оборудования, доставки на Ваше предприятие, выполнения монтажных работ, ввода в эксплуатацию и обучения сотрудников Вашего предприятия – так мы работаем.
Только проконтролировав реализацию проектного решения на всех этапах, можно быть уверенным, что это даст свои плоды в виде высококачественного продукта. Используя передовые системы проектного менеджмента в сфере ведения проектов, мы можем гарантировать Вам протекание проекта с минимальным Вашим вмешательством.
В ногу со временем
В своей работы мы всегда пытаемся использовать передовые технологии изготовления нашей продукции. 3D печать пластиком и лёгкими металлами, энергосберегающие технологии и компоненты – этим в наше время никого не удивишь, это скорее уже потребность для получения качественного продукта. И мы применяем данные технологии в своём деле! Это позволяет нам соблюдать точность и технологичность во время выполнения нашей работы, экономить время заказчика и вложение человеческого ресурса.
Наши решения будут именно той золотой серединой, которая Вам нужна с сфере промышленной чистоты и защиты дорогостоящего оборудования современного производства.
Видео
Наши клиенты
На рынке промышленных вакуумных систем стран Европейского союза компания Ringler завоевала доверие множества лидеров своей отрасли. Среди данных компаний присутствуют такие предприятия как Airbus, Audi, Festo, Mahle, Miele, Mercedes-Benz, Voith, Liebherr, BMW Group и прочее.
На территории Украины наши решения хорошо себя зарекомендовали в горнодобывающей и пищевой промышленности, а также в аграрном секторе.
Контакты
Мы охотно проконсультируем Вас!
Мы с удовольствием ответим на любые вопросы, связанные с оборудованием Ringler, и поможем Вам найти верное решение. Все наши сотрудники всегда готовы оказать Вам компетентную поддержку – по телефону или в рамках личной встречи, время проведения которой мы согласуем с учетом Ваших пожеланий.
E-Mail:info@az.kaercher.com