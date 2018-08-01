Ringler - промышленные вакуумные системы

Входящая в концерн Kärcher компания Ringler GmbH предлагает типовые а так же индивидуальные решения в разных отраслях и направлениях деятельности предприятий. Более чем 40-летний опыт проектирования промышленных пылесосов и стационарных вакуумных систем гарантирует оптимальный учет потребностей клиентов, высокую надежность и производительность техники.

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Продукты

Aspiratsionnyye moduli Ringler

Обеспыливание станков и механизмов

Аспирационные модули Ringler в модульном исполнении обеспечат автономную и бесперебойную работу автоматизированных комплексов с цифровым программным обеспечением, сократив тем самым затраты на последующее обслуживание основного производственного оборудования.

Mobil'nyye aspiratsionnyye ustanovki Ringler

Локальное пылеудаление

Мобильные аспирационные установки позволят обеспечить чистоту и безопасность Ваших рабочих мест в зависимости от потребности в конкретный момент. Широкий перечень аксессуаров даёт возможность подключения к разному типу производственного оборудования без потери времени.

Tsentralizovannaja vakuumnaja sistema Ringler

Централизованная уборка

Обустройство централизованной вакуумной системы позволит соблюдать чистоту выполнения производственного процесса на разных и независимых технологических участках, при этом выполняя централизованный сбор отработанного материала, мусора и жидкостей.

Vakuumnyye transportnyye sistemy Ringler

Вакуумные транспортные системы

Вакуумные транспортные системы позволят выполнить сбор материала и сырья, зачастую из труднодоступных мест, и вернуть его обратно в технологический процесс. Вакуумное оборудование полностью интегрируется в технологический процесс.

Statsionarnyye aspiratsionnyye ustanovki Ringler

Централизованные аспирационные сети

Стационарные аспирационные установки позволяют обеспечить централизованное пылеудаление из группы станков и механизмов, при незначительных габаритах и занимаемой
площади.

Целевые группы

Ringler v mashinostroenii

Машиностроение

Вакуумные системы Ringler в машиностроительной отрасли нацелены на повышение качества выпускаемо продукции, обеспыливание и уборку дорогостоящих программных комплексов с цифровым программным обеспечением, существенно продлевая ресурс работы и сохранность основных комплектующих, без необходимости привлечения сервисных служб для внепланового обслуживания и замены компонентов.

Ringler v farma

Фармацевтическая промышленность

Оборудование нашей компании внесёт существенных вклад в защиту рабочего персонала Вашего предприятия от специфических компонентов использованного сырья в процессе изготовления фармацевтических препаратов. Учитывая строгие требования к поддержанию чистоты производственных помещений и защите от смешивания продукта между разными технологическими участками, наши решения станут Вашими незаменимыми и безотказными помощниками.

Ringler v chimicheskoy prom

Химическая промышленность

Превосходным решением на Вашем предприятии станет обустройство стационарных вакуумных систем для постоянной и эффективной уборки рабочих зон. Безопасность работы человека на каждом этапе изготовления продукта, от получения сырья до процесса упаковки готового к отгрузке товара – главная задача каждой из производственных компаний. Ведь оборудование и механизмы зачастую подлежат лёгкому восстановлению после ошибки, а вот восстановление здоровье человека – очень кропотливый и длительный процесс.

Ringler v pischevom pr-ve

Пищевое производство

Системные решения от Ringler во взрывобезопасном исполнении помогут Вам раз и на всегда решить вопрос, связанный с производственным клинингом, когда в окружающей среде присутствует большая доля взрывоопасных пылевых взвесей. Мы поможем Вам устранить как непосредственно источники запыления, так и предоставим методы борьбы с их последствиями.

Ringler v metalloobrabotke

Металлообработка

Уборка металлической стружки, чипсов, пыли, а также охлаждающих жидкостей – неотъемлемая часть процесса обработки и изготовления металлоизделий. Наше
оборудование позволит Вам быстро и без трудностей убрать с рабочей области отработанный материал, централизованно выполнить его утилизацию либо же направить его в автоматическом режиме на повторную переработку. Мы поможем Вам выполнить очистку и сепарацию от стружки охлаждающих эмульсий и вернуть её обратно по целевому назначению.

Ringler energosberezhenie

Энергосберегающие технологии

Мы поможем Вам обеспечить поддержание в чистоте дорогостоящего оборудования для энергосберегающих технологий и решений по выработке экологически чистой энергии, даже в труднодоступных местах. Используя в своих системах энерго-эффективные силовые компоненты с малыми требованиями к подключению электроэнергии, мы поможем Вам существенно продлить ресурс оборудования без привлечения стороннего энергоносителя, а исключительно своими силами.

Ringler samolet

Самолётостроение

Повышенные требования ко всем составляющим компонентам, использование и применение композитных и сложно обрабатуемых материалов – частые задачи, с которыми сталкиваются специалисты в самолётостроительной области. Вот именно для облегчения Вашего труда и нацелены наши решения. От транспортировки пластиковых гранул до уборки и утилизации высоко абразивных материалов, обработки специальных сплавов, работы с высокотемпературными процессами – всё это не составит труда в поддержании высокого качества работы наших вакуумных систем.

Ringler tekstilnaja prom

Текстильная промышленность

Мы обладаем линейкой автоматизированных решений по уборки мелкодисперсных материалов и отходов текстильной промышленность. Наши установки обладают оптимальным сочетанием производительности и энергосбережения, при относительно низких требуемых финансовых затратах. Мы поможем Вам поддерживать высочайшее качество вашей продукции, а также быть конкурентоспособным игроком на рынке текстильной продукции.

Ringler 50 years

50 лет опыта

Основанная в 1967 году компания Ringler занимает лидирующие позиции в сегменте промышленных вакуумных систем на территории Европейского Союза. От мобильных промышленных устройств до стационарных многопостовых систем, от уборки мелкой пыли до сбора и транспортировки огромных объемов материала – мы имеем реальный опыт, которым можно гордиться. После интеграции компании в концерн Керхер вложено много усилий в использование современных технологий и методов изготовления. Это именно то, что позволяет нам предоставить Вам по настоящему качественную продукцию в краткие сроки.

Сделано в Германии

Наша продукция производится исключительно в Германии. Благодаря нашим высококвалифицированным специалистам в области администрирования, производства, сборки, логистики и обслуживания мы можем гарантировать Вам истинное немецкое качество. Мы считаем, что только в тесном сотрудничестве с нашими заказчиками рождается по настоящему качественный продукт, который будет как надёжный, так и прост в эксплуатации.

Мы несём ответственность за наши решения, за наших сотрудников и нашу компанию. Это не просто громкие слова – а наша философия. Наши клиенты хотят качество и надёжность, и эти оба показателя вы можете получить применив решения от Ringler.

Ringler made in Germany
Ringler proizvodsvo

Интеграция в производство

Применяя наши решения в различных отраслях промышленности сложно избежать каких-либо недочётов. Каждая сфера деятельности имеет свою специфику, свои правила и требования. Не стоить пренебрегать и тем, что каждое производство имеет свои сложившиеся внутренние правила и устои, основанные на опыте и человеческом факторе в изготовлении продукта. Именно для этого перед разработкой концепции проекта мы детально подходим к вопросу технологии производства, вникаем во все мельчайшие подробности и особенности работы персонала. Только базируясь на данных фактах можно применить продукт, который будет оптимален в том или ином случае. После чего действительно можно быть уверенным, что работа с нашими системами будет комфортна для человека, совместима с внутренними технологическими процессами и минимально-затратная в последующем обслуживании.

Под ключ

Мы берем на себя всю ответственность за интеграцию наших решений на Ваши производственно-технологические участки. Начиная уже с первой контакта с Вами и разработки концепции проекта, изготовления оборудования, доставки на Ваше предприятие, выполнения монтажных работ, ввода в эксплуатацию и обучения сотрудников Вашего предприятия – так мы работаем.

Только проконтролировав реализацию проектного решения на всех этапах, можно быть уверенным, что это даст свои плоды в виде высококачественного продукта. Используя передовые системы проектного менеджмента в сфере ведения проектов, мы можем гарантировать Вам протекание проекта с минимальным Вашим вмешательством.

Ringler pod klyuch
Ringler technologii

В ногу со временем

В своей работы мы всегда пытаемся использовать передовые технологии изготовления нашей продукции. 3D печать пластиком и лёгкими металлами, энергосберегающие технологии и компоненты – этим в наше время никого не удивишь, это скорее уже потребность для получения качественного продукта. И мы применяем данные технологии в своём деле! Это позволяет нам соблюдать точность и технологичность во время выполнения нашей работы, экономить время заказчика и вложение человеческого ресурса.

Наши решения будут именно той золотой серединой, которая Вам нужна с сфере промышленной чистоты и защиты дорогостоящего оборудования современного производства.

Видео

Наши клиенты

На рынке промышленных вакуумных систем стран Европейского союза компания Ringler завоевала доверие множества лидеров своей отрасли. Среди данных компаний присутствуют такие предприятия как Airbus, Audi, Festo, Mahle, Miele, Mercedes-Benz, Voith, Liebherr, BMW Group и прочее.

На территории Украины наши решения хорошо себя зарекомендовали в горнодобывающей и пищевой промышленности, а также в аграрном секторе.

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Мы охотно проконсультируем Вас!

Мы с удовольствием ответим на любые вопросы, связанные с оборудованием Ringler, и поможем Вам найти верное решение. Все наши сотрудники всегда готовы оказать Вам компетентную поддержку – по телефону или в рамках личной встречи, время проведения которой мы согласуем с учетом Ваших пожеланий.

E-Mail:info@az.kaercher.com

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

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