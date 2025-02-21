WRH 1200 Classic – система оборотного водоснабжения, предназначенная для нехимической очистки сточных вод с содержанием масла от 5 до 30 мг/л, образующихся при мойке двигателя, днища и других узлов с помощью аппарата высокого давления. WRH 1200 Classic имеет пропускную способность 1200 л/ч и может обрабатывать сточные воды в объеме 550 л/д без добавления реагентов-коагулянтов. Это позволяет сократить расход чистой воды на 85 %, использовав ее только для заключительного ополаскивания. Низкая энергоемкость и несложный монтаж гарантируют минимальные начальные расходы и расходы на эксплуатацию WRP 1200 Classic. Действие WRH 1200 Classic основано на сочетании двух методов фильтрации: фильтрация с помощью активированного угля и фильтрация по разработанной Kärcher технологии Filatwist.Разработанный Kärcher инновационный фильтр Filatwist представляет собой плотно закрученный жгут из многих сотен полимерных нитей, через который пропускается поток грязной воды (до 1200 л/ч). Частицы грязи задерживаются между нитями. Для проведения обратной промывки жгут развертывается, и небольшой объем воды легко вымывает скопившуюся грязь. Фильтр Filatwist задерживает все частицы размером более 5 мкм, что гарантирует надежную защиту водопроводящим элементам аппарата высокого давления, в т. ч. клапанам и уплотнительным элементам. Избыток загрязненной воды, образующейся в процессе мойки, пропускается через угольный фильтр, после чего может сбрасываться в канализацию (до 550 л в сутки). При этом гарантируется соблюдение предельно допустимой концентрации углеводородов и поверхностно-активных веществ. Для эксплуатации установки WRH 1200 Classic в комбинации с аппаратом высокого давления не требуются ни насос подпора, ни накопительный резервуар, ни какие-либо устройства управления – достаточно лишь соединить ее выходной клапан со входом аппарата. Установка монтируется на стене. Управление обратной промывкой фильтра осуществляется вручную.