Использование систем оборотного водоснабжения, основанных на инновационных технологиях Kärcher не только целесообразно с точки зрения экологии, но и дает серьезные экономические преимущества автосалонам и автомастерским с расходом воды 1000 л/ч. WRP 1000 со встроенной инновационной системой фильтрации Filatwist имеет пропускную способность до 1000 л/ч и обеспечивает в высшей степени эффективную очистку сточных вод (содержание масла < 5 мг/л) без добавления реагентов-коагулянтов. Это позволяет сократить расход чистой воды на 85 %, использовав ее только для заключительного ополаскивания. Низкая энергоемкость и несложный монтаж гарантируют минимальные начальные расходы и расходы на эксплуатацию WRP 1000 Classic.Разработанный Kärcher инновационный фильтр Filatwist представляет собой плотно закрученный жгут из многих сотен полимерных нитей, через который пропускается поток грязной воды. Частицы грязи задерживаются между нитями. Для проведения обратной промывки жгут развертывается, и небольшой объем воды легко вымывает скопившуюся грязь. Фильтр Filatwist задерживает все частицы размером более 5 мкм, что гарантирует надежную защиту водопроводящим элементам аппарата высокого давления, в т. ч. клапанам и уплотнительным элементам. Для эксплуатации установки WRP 1000 в комбинации с аппаратом высокого давления не требуются ни насос подпора, ни накопительный резервуар, ни какие-либо устройства управления – достаточно лишь соединить ее выходной клапан со входом аппарата. Непрерывная циркуляция воды в системе оборотного водоснабжения предотвращает образование неприятных запахов. Установка WRP 1000 Classic монтируется на стене и не содержит компонентов, требующих электропитания. Управление установкой и процессом обратной промывки фильтра осуществляются вручную.